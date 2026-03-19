El mediodía en la Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura de 21°C, con una sensación térmica que trepó a los 24°C gracias a la incidencia del sol. Para lo que resta de la tarde, la tendencia indica un mantenimiento de las condiciones estables, permitiendo que el termómetro alcance su punto máximo antes del atardecer sin probabilidad de precipitaciones inmediatas.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 19 de marzo

Durante la tarde, la nubosidad será prácticamente nula, predominando un cielo despejado que facilitará el regreso a casa. El viento soplará leve desde el noreste a unos 16 km/h, lo que ayudará a mantener el ambiente templado. La humedad se ubicará en torno al 60%, garantizando una jornada sumamente confortable para realizar actividades al aire libre antes de que caiga el sol.

Sin alertas en el AMBA, pero el calor no da tregua y la humedad será protagonista

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Hacia la noche, la temperatura descenderá gradualmente hasta posicionarse cerca de los 17°C. El cielo continuará claro y no habrá rastro de inestabilidad en el área metropolitana. El viento rotará levemente hacia el sector este, manteniendo la calma atmosférica que caracterizó a toda la jornada. Será un cierre de jueves ideal, con condiciones secas y una visibilidad óptima en todos los accesos.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará principalmente al sur de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, La Pampa y Río Negro. En estas regiones, se prevén ráfagas que podrían superar los 80 km/h y una fuerte actividad eléctrica hacia el final del día. El resto del territorio bonaerense deberá estar atento a la evolución de estos sistemas.

Doble alerta amarilla por tormentas fuertes y ráfagas que superarán los 80 km/h en Bahía Blanca

En el oeste del país, rige un aviso por viento Zonda, específicamente en el sur de Mendoza, donde las ráfagas podrían provocar un aumento repentino de la temperatura y una baja drástica de la humedad. Mientras tanto, en la Patagonia se registró un clima mucho más fresco e inestable, con lluvias aisladas en Neuquén y nevadas en los sectores más altos de la cordillera.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Para la jornada del viernes, se prevé que la nubosidad aumente de forma progresiva sobre el AMBA. Aunque la temperatura máxima ascenderá hasta los 27°C, el ambiente se volverá más pesado debido al incremento de la humedad. Esta transición marcará la antesala de un fin de semana que llegará con lluvias y un marcado descenso térmico hacia el domingo.

LV/ff