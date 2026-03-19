El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que no rigen alertas por tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires durante este jueves, aunque el ambiente se mantuvo pesado desde la madrugada. Se esperó una marca térmica máxima de 26°C con una humedad que superó el 80%, lo que generó una sensación de agobio en las horas pico de tránsito.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 19 de marzo

En la Capital Federal, el cielo se presentó algo nublado y la temperatura mínima arrancó en los 18°C. Los vientos soplaron leves desde el sector noreste, rotando hacia el este por la tarde, lo que impidió un descenso marcado del termómetro. La visibilidad se vio reducida en las primeras horas debido a bancos de niebla en las zonas suburbanas, pero mejoró rápidamente con la salida del sol.

Clima Buenos Aires jueves 19 de marzo

Por su parte, en el Conurbano bonaerense, las temperaturas máximas alcanzaron los 27°C en localidades del cordón oeste y sur. La probabilidad de ráfagas fue baja, no superando los 20 kilómetros por hora, aunque la elevada carga de humedad en el ambiente sostuvo una sensación térmica superior a la temperatura real. No se registraron precipitaciones en toda la zona de influencia durante la mañana.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El escenario cambió radicalmente hacia el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para ciudades como Bahía Blanca y Coronel Pringles, donde se previó caída de granizo. En la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, el nivel de alerta subió a naranja debido a lluvias intensas que acumularon hasta 50 milímetros.

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Asimismo, la provincia de Mendoza y la provincia de San Luis permanecieron bajo advertencia amarilla por ráfagas que pudieron alcanzar los 90 kilómetros por hora. El organismo oficial recomendó a los pobladores de la región cordillerana evitar actividades al aire libre y asegurar elementos que pudieran volarse, ante el avance de un frente frío que desestabilizó la zona central del país.

Pronóstico extendido: ¿cuándo vuelve a llover?

Para el viernes 20 de marzo, la masa de aire cálido y húmedo se consolidará sobre el centro del país. El termómetro subió levemente y se estimó una máxima de 27°C con cielo mayormente nublado, aunque todavía sin riesgo de chaparrones. La rotación del viento al sector norte aportó mayor humedad, preparando el terreno para un cambio de condiciones hacia el inicio del fin de semana largo.

La inestabilidad regresará formalmente durante el sábado 21 de marzo. El Pronóstico extendido señaló una alta probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y la noche, producto del ingreso de un frente frío que provocará un descenso de temperatura hacia el domingo. Los vientos rotarán al sector sur con ráfagas moderadas, lo que finalmente traerá el alivio térmico esperado tras varios días de humedad persistente.