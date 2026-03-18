Pirámide en Marte: el hallazgo de la NASA en Candor Chasma

La cámara del Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución (HIRISE), situada en el satélite de la NASA que órbita la Tierra, capturó imágenes en la región de Candor Chasma. Las fotografías revelaron una estructura de tres lados, que guarda similitudes visuales con las pirámides terrestres.

Candor Chasma es uno de los cañones más extensos dentro de Valles Marineris y se caracteriza por presentar capas sedimentarias expuestas. La formación presenta una simetría marcada en sus pendientes, lo que despertó el interés de diversos científicos.

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El hallazgo se produjo mientras la sonda realizaba un relevamiento de rutina sobre el sistema. La NASA publicó el material gráfico original en su catálogo de misiones espaciales.

El análisis geológico en la región de Candor Chasma

Geólogos planetarios explicaron que la región de Candor Chasma posee una historia compleja de procesos erosivos y volcánicos. Las capas que componen el suelo del cañón están formadas por sulfatos y otros minerales que suelen erosionarse de manera irregular.

El sitio especializado Daily Mail informó que la estructura se encuentra en una zona donde la actividad del viento es constante y capaz de tallas formaciones rocosas. Los expertos de la Universidad de Arizona señalaron que estas visualizaciones suelen ser ejemplos de pareidolia, un fenómeno psicológico donde el cerebro humano identifica patrones familiares en objetos aleatorios.

La "pirámide" se encuentra en la Región Occidental de Candor Chasma

La iluminación solar al momento de la captura jugó un papel determinante en la apariencia de la estructura. Las sombras proyectadas sobre las laderas de la formación resaltaron los ángulos rectos, lo que acentuó la impresión de una construcción de tres caras.

La NASA mantiene una política de acceso abierto para estas imágenes, lo que permite que investigadores independientes analicen el terreno. La agencia espacial no emitió un comunicado oficial que vincule esta formación con actividades biológica o civilizaciones pasadas, mientras lo investigadores determinan si hubo presencia de agua líquida de forma sostenida.