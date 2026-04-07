Al mediodía, la Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura de 19°C, con una sensación térmica que trepó a los 24°C debido a la elevada humedad del 85%. El cielo permaneció cubierto y el viento sopló desde el sector sur a 24 km/h. La tendencia inmediata indica que la inestabilidad aumentará, con una probabilidad de lluvias que crecerá drásticamente en las próximas horas.

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Durante la tarde, la nubosidad se mantendrá compacta y el cielo seguirá amenazante sobre todo el Gran Buenos Aires. El viento del sur se intensificará, lo que provocará que la temperatura máxima no supere los 19°C. Las probabilidades de lluvias moderadas alcanzarán el 35% antes del atardecer, dificultando el regreso a casa de los trabajadores en el área metropolitana.

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Para el cierre del día, el panorama empeorará sensiblemente. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la probabilidad de precipitaciones escale al 85% durante la noche, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. La jornada finalizará con un ambiente fresco y muy húmedo, con una marca térmica que descenderá hasta los 17°C en las zonas más urbanizadas del Conurbano.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias y vientos para la región del AMBA y el este de la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno de ciclogénesis también afectó al Litoral, donde se esperaron acumulados de agua importantes. En Corrientes y Misiones, la situación fue crítica durante la mañana con tormentas fuertes, mientras que en la zona central el viento sur comenzó a ganar protagonismo.

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En el resto del país, las condiciones resultaron diversas. Mientras que en la Patagonia se registraron temperaturas bajas y lluvias en Santa Cruz, las provincias de Cuyo como Mendoza y San Juan mantuvieron cielos despejados con máximas cercanas a los 23°C. Hacia el norte, el calor y la pesadez dominaron la jornada, aunque con una tendencia a la inestabilidad que llegará al final del martes.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El miércoles arrancará con la continuidad de la inestabilidad, aunque las lluvias cesarán gradualmente durante la mañana. Se espera una mínima de 16°C y un cielo que permanecerá mayormente nublado. El viento del sur seguirá soplando con fuerza, lo que garantizará un ambiente fresco pero más estable hacia la tarde, permitiendo un leve respiro tras dos jornadas de precipitaciones persistentes en toda la región.