Tras el paso de la inestabilidad, la Ciudad de Buenos Aires amanecerá con un cielo que pasará de mayormente nublado a parcial, pero sin probabilidad de precipitaciones significativas. La temperatura mínima se ubicará en los 16°C, mientras que la máxima escalará hasta los 24°C durante la tarde. No rigen alertas meteorológicas activas para el área metropolitana en este viernes.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 17 de abril

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el viento soplará leve desde el sector suroeste a unos 16 km/h, lo que mantendrá una sensación térmica muy similar a la temperatura real. La humedad, que todavía será elevada en las primeras horas (rondando el 88%), descenderá gradualmente hacia la tarde, permitiendo que el sol gane protagonismo y brinde una atmósfera templada y confortable para los porteños.

Clima viernes 17 de abril

Por su parte, en el Conurbano bonaerense, especialmente en sectores como Campana y el norte del GBA, las máximas podrán ser levemente superiores, tocando los 25°C. Se registrarán bancos de niebla aislados en zonas rurales y suburbanas durante la madrugada, pero la visibilidad mejorará rápidamente con la rotación de los vientos al sector oeste, asegurando un clima estable durante el resto del día.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo vigilancia la región central del país. Se prevén lluvias moderadas y algunas tormentas en el Valle de Traslasierra, afectando sectores de las provincias de San Luis y Córdoba. En estas zonas, la inestabilidad será intermitente y las marcas térmicas no superarán los 22°C, con mejoras temporarias hacia el final de la jornada del viernes.

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En la provincia de San Luis, el cielo estará mayormente nublado y se esperan precipitaciones de variada intensidad que podrán extenderse hasta el sábado. En el resto del territorio nacional, predominarán condiciones de buen tiempo, aunque con un marcado descenso de temperatura en las provincias de la Patagonia debido al ingreso de un frente frío que avanzará hacia el centro del país.

Pronóstico extendido

Para el próximo sábado, la tendencia indicará una continuidad del buen tiempo en el área metropolitana. El cielo permanecerá despejado o ligeramente nublado, con vientos que rotarán al sector noreste. Esto favorecerá un leve ascenso de la temperatura máxima, que se ubicará nuevamente en torno a los 25°C, consolidando un inicio de fin de semana ideal para el esparcimiento.

Sin embargo, el domingo retornará la inestabilidad hacia la tarde o noche. La rotación del viento al sector este aportará mayor humedad desde el río, lo que provocará un aumento de la nubosidad y la probabilidad de chaparrones aislados. Esta masa de aire húmedo se mantendrá durante el comienzo de la próxima semana, alternando periodos de sol con mejoras temporarias y registros térmicos estables.