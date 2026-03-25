Al mediodía, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires registró 22°C, con una sensación térmica que trepó a los 24°C debido a la baja intensidad del viento. Durante las próximas horas, el termómetro subirá levemente hasta alcanzar la máxima prevista, consolidando una tarde ideal para actividades al aire libre antes de que la nubosidad comience a asomar tímidamente.

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 25 de marzo

Durante el resto de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque hacia el final de la jornada aparecerán algunas nubes dispersas. La visibilidad será óptima y no se registrarán precipitaciones de ningún tipo, lo que garantizará un regreso a casa sin complicaciones meteorológicas en todo el Gran Buenos Aires, con vientos leves rotando desde el sector norte al noreste.

Cómo estará el clima hoy miércoles 25 de marzo en Ciudad de Buenos Aires

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para el cierre del día, el ambiente se tornará más fresco pero mantendrá la estabilidad. La temperatura descenderá hasta los 18°C durante la noche, con un cielo que permanecerá prácticamente claro. Será una noche agradable, con una humedad cercana al 49% y vientos suaves que no superarán los 12 kilómetros por hora, ideal para quienes tengan planes nocturnos en la ciudad.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por vientos fuertes que afectarán a varias provincias del centro y sur del país durante lo que resta de la jornada. Mientras que la región pampeana disfrutó de un clima estable, en sectores de la Patagonia se registraron ráfagas intensas y no se descartaron nevadas aisladas en las zonas cordilleranas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Cómo estará el clima en Rosario hoy miércoles 25 de marzo

En el norte argentino, especialmente en Formosa y Corrientes, las condiciones mejoraron tras un período de inestabilidad, aunque el SMN mantuvo el monitoreo por posibles tormentas aisladas. En el resto de las provincias centrales, como Córdoba y Santa Fe, predominó el buen tiempo con temperaturas templadas, similares a las registradas en el área metropolitana durante este mediodía.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La jornada del jueves iniciará con condiciones muy similares, aunque se notará un paulatino ascenso de la temperatura. El cielo estará algo nublado desde temprano y la mínima se ubicará en los 17°C, mientras que la máxima escalará hasta los 25°C. Este escenario de estabilidad será el preludio a la inestabilidad que llegará recién hacia el final de la semana.