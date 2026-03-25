La ciudad de Rosario y su área metropolitana vivirán hoy una jornada de plena estabilidad meteorológica, ideal para las actividades al aire libre. El cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día, permitiendo que el sol sea el protagonista absoluto. No habrá probabilidad de precipitaciones, lo que facilitará el tránsito fluido en los principales corredores del Gran Rosario y el Cordón Industrial.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La jornada arrancará con una temperatura fresca que obligará a salir con abrigo liviano, pero el termómetro ascenderá gradualmente hasta alcanzar los 26°C en horas de la tarde. La humedad, un factor siempre presente en nuestra región debido a la cercanía con el Río Paraná, se ubicará en torno al 58%, proporcionando un ambiente confortable sin la pesadez de los días estivales.

Clima miércoles 25 de marzo

En las zonas ribereñas y la zona de islas, se sentirá una leve brisa proveniente del este a unos 6 km/h, lo que generará condiciones inmejorables para quienes circulen por la costanera o las cercanías del Monumento a la Bandera. En localidades como Funes y Roldán, el cielo despejado garantizará una radiación UV de nivel 7, por lo que se recomendará el uso de protección solar pese a la temperatura templada.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Según los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no existirán alertas vigentes por tormentas ni bancos de niebla para el sur santafesino durante este miércoles. Localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo compartirán esta tendencia de cielos limpios y vientos leves, asegurando una visibilidad de 10 kilómetros en todas las rutas de la región.

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Hacia la noche, el clima se presentará sumamente estable con un cielo totalmente claro. La temperatura descenderá de forma marcada hasta los 12°C, anticipando un cierre de jornada fresco. La ausencia de ráfagas de viento significativas permitirá que la sensación térmica se mantenga alineada con los valores reales, sin fenómenos que alteren el normal desarrollo de las tareas en el Cordón Industrial.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La estabilidad continuará durante el jueves, con un ligero ascenso de las marcas térmicas que podrán rozar los 27°C. Sin embargo, el viento del río comenzará a rotar hacia el sector noreste, aportando mayor nubosidad hacia el final de la semana. Se prevé que la inestabilidad regrese recién el viernes, con una probabilidad de lluvias aisladas que cortará esta racha de días soleados.