El alivio llegará finalmente a toda la región central tras la inestabilidad de los días previos. Para este miércoles, se espera un escenario meteorológico marcado por la estabilidad absoluta y un ambiente muy agradable. El dato más relevante será el cese total de las alertas por lluvias en el área metropolitana, permitiendo que el sol sea el gran protagonista durante toda la jornada laboral.

El clima en CABA y el Conurbano para este Miércoles

Al salir de casa temprano, sentirás una sensación térmica fresca, propia de las mañanas otoñales, con el termómetro marcando unos 15°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol caliente rápidamente el ambiente hacia el mediodía. Será un día ideal para ventilar los ambientes y transitar sin la preocupación de cargar el paraguas, ya que la probabilidad de precipitaciones será nula.

Clima miércoles 25 de marzo

Hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 25°C, brindando un clima templado y muy confortable para cualquier actividad urbana. La jornada cerrará con una noche serena y vientos leves del sector noreste, lo que mantendrá las condiciones estables. Podrás planificar salidas nocturnas con tranquilidad, dado que la nubosidad será escasa y no se prevén cambios bruscos de viento ni ráfagas que alteren la calma del miércoles.

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Qué pasará con el tiempo en el resto del país

En el resto del territorio nacional, la situación comenzará a estabilizarse en la mayoría de las franjas. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el foco en el extremo norte, donde provincias como Formosa y Misiones podrían registrar remanentes de nubosidad tras el temporal previo. No se esperan fenómenos severos para mañana, marcando un respiro necesario después de las intensas lluvias y ráfagas que afectaron a más de diez provincias recientemente.

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Por otro lado, en la región patagónica, especialmente en Santa Cruz y Tierra del Fuego, el viento continuará soplando con intensidad moderada, aunque las ráfagas ya no alcanzarán los niveles críticos de días pasados. En el resto de la zona central y Cuyo, predominará el buen tiempo con cielos limpios y temperaturas máximas que oscilarán entre los 24°C y 27°C, consolidando un miércoles de gran estabilidad atmosférica en casi todo el mapa.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

La estabilidad se mantendrá durante el jueves, con un leve ascenso de la temperatura que llevará la máxima a los 26°C bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, el escenario cambiará hacia el final de la semana; se prevé el regreso de la inestabilidad para el viernes por la noche, con probables chaparrones aislados que darán paso a un fin de semana con nubosidad variable y un descenso térmico moderado.