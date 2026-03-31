La temperatura alcanzó los 27°C al mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, con una sensación térmica que se sintió aún más alta debido a la elevada humedad ambiente. Durante la mañana, el cielo se mantuvo mayormente nublado, aunque la tendencia para las próximas horas indica una disminución de la nubosidad y un ambiente pesado que marcará el cierre del mes.

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Para lo que resta de la tarde, el cielo pasará de parcialmente nublado a algo nublado, permitiendo que el sol eleve la máxima hasta los 29°C. No se registrarán precipitaciones en el área metropolitana, consolidando un clima ideal para quienes realizan actividades al aire libre después del trabajo, aunque el viento del noreste mantendrá el aire cálido y cargado durante todo el regreso al hogar.

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Hacia la noche, el termómetro descenderá gradualmente hasta ubicarse en los 23°C, brindando un cierre de jornada templado y estable. La visibilidad será óptima en todos los accesos a la Capital Federal y no se esperan ráfagas de viento que compliquen la circulación. Los porteños y habitantes del Gran Buenos Aires vivirán una noche tranquila, sin necesidad de paraguas ni abrigos pesados por el momento.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para el sur de la provincia de Buenos Aires, específicamente en la zona de Bahía Blanca, donde se pronosticaron tormentas fuertes con caída de granizo y ráfagas. Durante la mañana, la inestabilidad afectó gran parte de la región pampeana, desplazándose ahora hacia el este. Se registraron importantes acumulados de agua en sectores puntuales del centro bonaerense.

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En el resto del país, rigen alertas amarillas por tormentas aisladas en Salta y lloviznas persistentes en el norte de Misiones. Por el contrario, la franja central y Cuyo experimentaron condiciones de buen tiempo con temperaturas por encima de la media estacional. El SMN recomendó a los habitantes del sur bonaerense asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y evitar circular por calles anegadas.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Mañana miércoles continuará el bloqueo atmosférico que mantendrá las temperaturas elevadas en el AMBA, con una mínima de 22°C y una máxima que volverá a tocar los 30°C. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día y la humedad seguirá siendo la gran protagonista de la semana corta. Recién para el fin de semana se anticipa la llegada de un frente frío que normalizará los valores térmicos.

LV/ff