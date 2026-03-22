Para este lunes 23 de marzo, que funciona como puente turístico en Argentina, las condiciones meteorológicas en la zona central del país estarán marcadas por la inestabilidad. Un frente de aire fresco se instalará sobre la región, provocando que el cielo permanezca cubierto durante gran parte de la jornada y obligando a los ciudadanos a tener el paraguas y un abrigo a mano.

El clima en CABA y el Conurbano para este lunes

Al salir de casa temprano notarás una sensación térmica fresca, que rondará los 17°C. El cielo estará mayormente cubierto y, según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la probabilidad de algunos chaparrones hacia la tarde. Te conviene planificar actividades bajo techo y salir con una campera liviana, ya que el viento del sudeste acentuará la humedad.

Clima lunes 23 de marzo

Hacia el final del día, las condiciones tenderán a mejorar lentamente. La nubosidad disminuirá de manera gradual durante la noche, aunque el ambiente seguirá frío, cerrando la jornada con unos 19°C. Si tenés que circular por el AMBA, prestá atención al asfalto mojado durante la tarde; no se esperan tormentas severas, pero la visibilidad podrá verse reducida por la llovizna persistente.

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Qué pasará con el tiempo en el resto del país

En el litoral argentino la situación será más compleja. El SMN mantiene alertas amarillas por tormentas fuertes en las provincias de Corrientes, Formosa y el norte de Santa Fe. En estas zonas, se prevé abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, por lo que te recomendamos asegurar objetos que puedan volarse.

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Por otro lado, la Patagonia sur también estará bajo vigilancia. Se esperan fuertes vientos y nevadas en la zona cordillerana de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En el norte del país, las temperaturas seguirán siendo cálidas, pero el ingreso del frente frío hacia el final del lunes provocará un alivio generalizado que se extenderá al resto de las provincias el martes.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

La inestabilidad se despedirá rápidamente. Para el martes 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, el cielo estará despejado y el sol será el protagonista. Sin embargo, la temperatura bajará aún más, con una mínima de 12°C, consolidando finalmente el ambiente otoñal. El resto de la semana continuará con mañanas frías y tardes muy agradables, sin nuevas lluvias a la vista.