El viernes presentará condiciones aptas para abrigarse bien y disfrutar con cautela al aire libre, ya que el cielo lucirá parcialmente nublado durante gran parte del día. La inestabilidad meteorológica se mantendrá al margen, puesto que las proyecciones descartan por completo la probabilidad de lluvias en toda la Costa Atlántica, permitiendo un cierre de semana laboral sin contratiempos climáticos en la vía pública.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará con un ambiente sumamente frío en los alrededores de General Pueyrredon, registrando una temperatura que rozará los 4°C durante las primeras horas. Sin embargo, con el correr del día, el termómetro ascenderá gradualmente hasta alcanzar una máxima estimada en los 13°C, impulsada por un cielo que alternará nubes y claros.

Clima viernes 22 de mayo

La intensidad del viento se mantendrá en rangos moderados, con dirección predominante del sector norte a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Esta brisa continental aportará un respiro en la zona costera y el Puerto, mitigando en parte la baja sensación térmica, un factor que también influirá positivamente sobre los paisajes de Sierra de los Padres y la localidad de Batán, donde el frío se sentirá con mayor rigurosidad geográfica.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Respecto a las advertencias vigentes, Defensa Civil del partido de General Pueyrredon reportará normalidad, dado que el Servicio Meteorológico Nacional no emitirá ninguna alerta por fenómenos extremos para esta franja costera. La visibilidad se mantendrá óptima y las condiciones de navegación en el océano mantendrán un ritmo calmo, ideal para el movimiento portuario habitual.

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En las localidades vecinas como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, el panorama meteorológico copiará los parámetros de La Feliz, exhibiendo registros térmicos muy similares y nubosidad variable. Al no registrarse ráfagas de peligro ni núcleos de tormenta, las comunas atlánticas transitarán un viernes de estabilidad absoluta, ideal para realizar trámites o paseos urbanos vespertinos con abrigo adecuado.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El fin de semana traerá excelentes noticias para los residentes y los turistas que planificarán su descanso en la ciudad, debido a que el sábado y el domingo presentarán características estables. El cielo lucirá mayormente despejado, los vientos rotarán de manera leve hacia el noroeste y las temperaturas máximas treparán paulatinamente hacia los 14°C, consolidando un escenario invernal pero sumamente agradable para disfrutar de los paseos costeros.