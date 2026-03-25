Para este miércoles, los marplatenses y turistas disfrutarán de un día mayormente apto para actividades al aire libre, aunque con abrigo liviano. La estabilidad atmosférica dominará el escenario meteorológico en La Feliz, sin probabilidades de precipitaciones. La nubosidad será variable, alternando momentos de sol pleno con pasajes de nubes altas que no representarán amenaza alguna para quienes decidan caminar por la costa.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En el sector del Puerto y las playas del sur, el viento del noreste marcará el ritmo con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 kilómetros por hora. Esta brisa marina generará un ambiente fresco durante la mañana, pero la temperatura ascenderá gradualmente hasta alcanzar el tope de 20°C hacia la tarde. El cielo se mantendrá algo nublado, permitiendo que el sol asome con fuerza en las horas centrales del día.

Clima miércoles 25 de marzo

Hacia el interior del partido de General Pueyrredon, específicamente en Sierra de los Padres y Batán, la amplitud térmica será un poco más marcada. En estas zonas rurales, la mínima se sentirá con mayor rigor en las primeras horas, pero el clima seco y la baja probabilidad de ráfagas intensas favorecerán las actividades recreativas en las sierras. La visibilidad será óptima en todos los accesos viales de la región.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Según los datos actuales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los reportes de Defensa Civil, no habrá alertas vigentes por tormentas ni vientos fuertes para Mar del Plata. En localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, las condiciones seguirán un patrón similar, con vientos leves del sector este que aportarán humedad, pero sin llegar a generar fenómenos de inestabilidad de riesgo.

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En Villa Gesell y el resto de la zona norte de la costa, el panorama será igualmente alentador. Se recomienda a los navegantes y pescadores artesanales seguir con atención los boletines de Prefectura, aunque el estado del mar no presentará mayores complicaciones. La calma será la protagonista, brindando un respiro tras los eventos de vientos intensos que suelen caracterizar a las transiciones estacionales en la región.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El cierre de la semana traerá un leve ascenso en las marcas térmicas, con máximas que se ubicarán cerca de los 23°C para el viernes y sábado. Los residentes y visitantes verán cielos mayormente despejados y vientos que rotarán levemente al sector norte, lo que garantizará tardes muy agradables. Será un fin de semana ideal para disfrutar de la gastronomía y los paseos naturales en todo el distrito.