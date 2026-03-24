El martes 24 de marzo se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Mar del Plata. Tras algunos días de inestabilidad, la ciudad recuperó la calma meteorológica con un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la presencia del sol marcarán el ritmo en la costa, permitiendo que tanto residentes como turistas aprovechen la tarde templada.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará una mínima de 10°C, sintiéndose el aire fresco típico de la transición otoñal en la zona del Puerto. El viento sopla de forma leve desde el sector oeste a unos 16 km/h, manteniendo una visibilidad óptima. Con el correr de las horas, la nubosidad se disipará casi por completo, permitiendo un ascenso paulatino de la temperatura en todo el partido de General Pueyrredon.

Clima martes 24 de marzo

En Sierra de los Padres y la zona de Batán el clima será similar, aunque con una amplitud térmica un poco más marcada por la influencia de las elevaciones y el campo. Las ráfagas no superarán los 25 km/h, lo que garantizará un ambiente calmo en los sectores más alejados del mar. Hacia la tarde, el sol ganará protagonismo y la máxima alcanzará los 24°C.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para este martes en la región. En ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, las condiciones serán idénticas a las de La Feliz, con vientos del cuadrante noroeste que rotarán suavemente al sur al finalizar el día. Defensa Civil de General Pueyrredon no reportó riesgos ni operativos de emergencia vigentes, lo que lleva alivio tras los últimos temporales.

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Hacia el norte de la Costa Atlántica, en localidades como Villa Gesell y Pinamar, el cielo se mantendrá algo nublado durante la mañana, pero la tendencia será hacia la mejora definitiva. La humedad promedio rondará el 70%, un valor moderado que no generará pesadez. El estado del mar se presentará con olas bajas, ideal para quienes decidan acercarse a la orilla en este día de descanso y reflexión.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La perspectiva para los próximos días indica que la estabilidad continuará firme en la región. El miércoles 25 de marzo tendrá un leve ascenso de la temperatura, con una máxima que llegará a los 25°C bajo un cielo algo nublado. Para el fin de semana, los modelos meteorológicos sugieren que el buen tiempo persistirá, con tardes templadas y mañanas frescas, consolidando un escenario muy favorable para el turismo de cercanía.