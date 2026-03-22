El escenario meteorológico en la Costa Atlántica cambió drásticamente tras el paso de las tormentas que afectaron a General Pueyrredón. Para este domingo, se prevé una jornada de transición con nubosidad en disminución y un aire mucho más fresco que el de los días previos. Los residentes y turistas encontrarán condiciones estables para actividades al aire libre, aunque el abrigo será protagonista.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzó con un cielo parcialmente nublado y una temperatura actual que oscila los 14°C en la zona del Puerto. El viento, proveniente del sector sudoeste, sopló con ráfagas que alcanzaron los 40 km/h durante la madrugada, lo que generó una sensación térmica inferior a la marca real. Se espera que la visibilidad se mantenga óptima tras el lavado de atmósfera que produjeron las lluvias.

Clima en Bahía Blanca: ráfagas del sudoeste y descenso térmico tras las lluvias matinales

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En las zonas de Sierra de los Padres y Batán, el termómetro marcó valores levemente inferiores debido a la altitud y la distancia del mar. El cielo permanecerá mayormente despejado hacia la tarde en estos sectores, permitiendo que el sol ayude a mitigar el aire frío. La máxima en estas localidades no superará los 19°C, consolidando un clima típico de la transición hacia el otoño.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredón informó que ya no rigen alertas por tormentas, aunque mantuvieron el monitoreo por los restos del temporal del sábado. En localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las condiciones de inestabilidad quedaron atrás, dando paso a un sistema de alta presión que estabilizó la región durante las primeras horas del domingo.

En Villa Gesell y Pinamar, el viento del sudoeste continuará sintiéndose con intensidad moderada, lo que podría dificultar la permanencia en la arena por el movimiento de médanos. No se reportaron nuevas alertas de corto plazo, pero las autoridades recomendaron precaución al circular por zonas donde todavía existan restos de follaje o cables afectados por las ráfagas que superaron los 70 km/h ayer.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La tendencia para el comienzo de la semana laboral muestra una continuidad en la estabilidad climática. El lunes presentará un cielo algo nublado con temperaturas que irán desde los 11°C hasta los 21°C. Para quienes planean estirar el descanso en La Feliz, el sol ganará terreno y el viento rotará hacia el sector este, aportando una humedad moderada sin previsión de lluvias.