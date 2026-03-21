El panorama meteorológico para este sábado en la principal ciudad balnearia del país no resultó alentador para quienes planificaron actividades recreativas. La inestabilidad marcó el ritmo desde las primeras horas, con una alta probabilidad de precipitaciones que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) situó por encima del 90%. El cielo permaneció cubierto, lo que impidió el disfrute de las playas locales.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura actual en el casco urbano se mantuvo en torno a los 20°C durante la mañana, pero el ingreso de un frente frío desde el sector sudeste cambió las condiciones drásticamente. En la zona del Puerto, las ráfagas de viento alcanzaron los 70 kilómetros por hora, lo que generó un fuerte oleaje. Esta situación climática también se sintió con fuerza en Batán y Sierra de los Padres, donde la visibilidad se redujo por bancos de niebla.

Clima en Mar del Plata: viernes agradable con ráfagas del noreste antes del temporal

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La nubosidad fue total en todo el partido de General Pueyrredón, y la humedad rozó el 95%. Las autoridades locales recomendaron precaución al circular por la zona de las sierras, ya que el pavimento mojado y las ráfagas laterales complicaron el tránsito. Hacia la tarde, el viento rotó al sudoeste, lo que trajo un alivio térmico pero mantuvo la intensidad de los chaparrones aislados.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectó no solo a Mar del Plata, sino también a localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita. Defensa Civil de General Pueyrredón pidió a los vecinos retirar objetos de los balcones y evitar sacar la basura. El informe técnico detalló que se esperaron acumulados de agua importantes en cortos períodos de tiempo, acompañados de actividad eléctrica.

En Villa Gesell y Pinamar, el fenómeno se manifestó de manera similar, con ráfagas que superaron los 65 kilómetros por hora. Los guardavidas y personal de seguridad en la Costa Atlántica reforzaron las guardias ante el posible incremento del nivel del mar por la sudestada. Aunque no se reportaron evacuados, el monitoreo sobre los arroyos de la región fue constante durante toda la tarde.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Para el domingo, las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar de forma paulatina. El viento rotará al sector este, lo que permitirá un leve ascenso de la temperatura máxima hasta los 23°C. Si bien el cielo se mantendrá parcialmente nublado, la probabilidad de lluvias disminuirá drásticamente, lo que brindará una oportunidad para que los turistas y residentes aprovechen el aire libre antes del comienzo de la semana laboral.