La inestabilidad marcará por completo el ritmo en toda la costa bonaerense durante la jornada de mañana. No será un día apto para las actividades al aire libre, ya que la aproximación de un sistema frontal generará precipitaciones aisladas y un marcado descenso térmico, obligando a los residentes a mantener el abrigo a mano.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro registrará valores invernales y la nubosidad cubrirá el cielo de General Pueyrredón de manera persistente. Los vientos soplarán desde el sector sudoeste con una velocidad constante de 14 mph, condición que elevará la sensación de frío en toda la franja costera y principalmente en la zona del Puerto, afectando la navegación menor.

Cuatro provincias bajo alerta meteorológica por nevadas

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La humedad se mantendrá elevada en un 74%, potenciando las probabilidades de lluvias ligeras que alcanzarán un 45% durante los momentos más inestables del día. En sectores más altos como Sierra de los Padres y en la localidad de Batán, el enfriamiento resultará aún más evidente y la niebla reducirá la visibilidad de manera temporaria.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se registrarán alertas meteorológicas de gravedad extrema emitidas por Defensa Civil para el partido, aunque recomendarán precaución por ráfagas oceánicas moderadas. Las localidades vecinas de la Costa Atlántica compartirán este panorama gris y desapacible que dominará la región.

El SMN emitió una alerta amarilla en el centro del país: un fuerte frente inestable afectará a ocho provincias

Ciudades cercanas como Miramar, Villa Gesell y el partido de Mar Chiquita también recibirán el impacto de este aire de origen polar. Las precipitaciones débiles y las bajas temperaturas predominarán de igual manera en esos distritos vecinos, desalentando el movimiento turístico vehicular en las rutas interbalnearias de la zona.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El día domingo registrará una notable mejoría en las condiciones generales con el regreso pleno del sol, aunque el ambiente continuará sumamente frío, con una mínima de 4°C y una máxima de solo 10°C. La jornada dominical presentará condiciones ideales para caminatas breves y abrigadas para quienes decidan disfrutar del descanso en el litoral atlántico.