El viernes 12 de junio presentará condiciones de marcada inestabilidad en toda la franja costera, donde las ráfagas intensas del sector norte dificultarán las actividades al aire libre. La nubosidad irá en aumento constante con el correr de las horas, lo que anticipará el desmejoramiento previsto para los días siguientes en toda la región de General Pueyrredon.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura registrará valores agradables para la época, con una mínima que se ubicará en los 8°C y una máxima que alcanzará los 16°C por la tarde. El cielo lucirá parcialmente nublado durante la mañana, pero la cobertura gris aumentará de forma notable hacia el final del día en toda la ciudad de Mar del Plata.

Clima viernes 12 de junio

El gran protagonista de la jornada en la zona del Puerto será el viento del cuadrante norte, que soplará con velocidades de entre 28 y 50 kilómetros por hora. Esta intensidad se sentirá con fuerza en los sectores abiertos y costeros, mientras que en las zonas continentales como Batán y Sierra de los Padres el reparo ofrecerá condiciones un poco más amables.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantendrá bajo vigilancia la Costa Atlántica ante la rotación de los vientos y el incremento del oleaje. Las autoridades de Defensa Civil de General Pueyrredon solicitarán precaución a los navegantes y a los transeúntes que circulen por las pasarelas costeras ante las ráfagas persistentes que azotarán la primera línea de playa.

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En localidades vecinas como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell el panorama meteorológico resultará muy similar, con cielos encapotados hacia la noche y un incremento notable de la humedad ambiente. Las condiciones generales de la región costera desmejorarán de manera sincronizada debido al avance de un frente frío que cambiará las condiciones generales drásticamente.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El fin de semana traerá un fuerte descenso térmico y probabilidad de lluvias aisladas durante el sábado, cuando el termómetro apenas tocará los 12°C de máxima. El domingo ingresará una masa de aire polar que limpiará el cielo de nubes, pero que dejará una mínima helada de apenas 3°C, ideal para disfrutar de la gastronomía local bajo techo.