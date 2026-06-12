Una jornada de transición meteorológica dominará la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este viernes 12 de junio. El ingreso gradual de una masa de aire fría y húmeda generará condiciones de visibilidad reducida durante las primeras horas y un progresivo aumento de la nubosidad hacia la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la formación de densos bancos de niebla matinales en los accesos urbanos y zonas suburbanas. Este fenómeno obliga a extremar las precauciones en el tránsito vehicular debido a la drástica reducción de la visibilidad en las autopistas metropolitanas.

Subtítulo: Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes 12 de junio

Para el desarrollo del día en la Capital Federal se estima una temperatura mínima de 11°C y una máxima que apenas alcanzará los 17°C. Los valores de humedad relativa ambiente superarán el 85% en las franjas matinales, manteniendo el ambiente marcadamente fresco y con sensación de pesadez en las calles porteñas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las condiciones en los diferentes cordones del Gran Buenos Aires mostrarán diferencias geográficas notables. Hacia la zona sur y oeste del conurbano bonaerense se registrarán las marcas más bajas del territorio, con mínimas que pueden descender hasta los 9°C en áreas rurales, bajo un cielo que pasará de parcialmente cubierto a mayormente nublado hacia la tarde-noche.

Clima viernes 12 de junio

Los vientos soplarán del sector noreste rotando de forma leve hacia el este, con velocidades estimadas entre los 12 y los 22 kilómetros por hora. No se prevén ráfagas de magnitud para la jornada de hoy, aunque la combinación de alta humedad y vientos del cuadrante este acentuará la percepción de frío en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja para las próximas horas en el AMBA, ubicándose por debajo del 10%, lo que posterga el desarrollo de lluvias generalizadas para el día de mañana. Sin embargo, la densa cobertura nubosa que se instalará al cierre del día anticipará el desmejoramiento definitivo.

Subtítulo: Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo estricta vigilancia las regiones del oeste y sur del territorio nacional. Se emitió una alerta amarilla por vientos intensos para la región cordillerana de la Provincia de Mendoza y la Provincia de Neuquén, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora en alta montaña.

Se espera la llegada de una “bomba antártica” para el 19 de junio: cuáles serán las 8 provincias afectadas

Hacia el norte del país, provincias como la Provincia de Formosa y la Provincia de Chaco continuarán registrando marcas térmicas templadas con máximas de hasta 19°C, aunque bajo una masa de aire inestable que genera nubosidad variable. En contraste, la Provincia de Chubut y la Provincia de Santa Cruz experimentarán heladas tardías asociadas a un centro de alta presión.

La Provincia de Buenos Aires presentará una marcada amplitud térmica en su región costera, donde localidades como Mar del Plata registrarán una tarde soleada pero fría, con máximas estables cercanas a los 16°C, antes de la llegada del sistema frontal que afectará a toda la provincia.

Subtítulo: Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de los modelos numéricos de Meteored y el SMN confirma un cambio radical en las condiciones para el sábado 13 de junio. Se anticipa el reingreso de un frente inestable que elevará la probabilidad de lluvias y chaparrones al 70% durante la tarde y la noche, acompañados por un descenso de la temperatura máxima a 14°C.

Afirman que Marte esconde una armadura contra el Sol

Para el domingo 14 de junio, los vientos rotarán con firmeza hacia el sector sudoeste, permitiendo el ingreso de una masa de aire polar más seca. Esto limpiará la nubosidad de manera progresiva y dará inicio a una ventana de absoluta estabilidad para el comienzo de la semana laboral, erradicando la posibilidad de nuevas lluvias.

Hacia el lunes 15 y el martes 16 de junio, se consolidará un escenario invernal riguroso en toda la región central del país, con cielos despejados y temperaturas mínimas que se ubicarán en torno a los 6°C en áreas urbanas, confirmando la persistencia del aire frío sobre el territorio metropolitano.