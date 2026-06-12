El mediodía en la Ciudad de Buenos Aires registró una temperatura de 16.5°C, con una humedad alta que empezó a ceder gracias a los primeros vientos del sector sudoeste. Tras una madrugada húmeda y gris, la tendencia inmediata muestra un mejoramiento temporario. Las nubes más densas comenzaron a desplazarse hacia el este, abriendo paso a algunos claros antes del atardecer.

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La nubosidad disminuirá de manera progresiva durante la tarde, dando lugar a un cielo parcialmente nublado. La máxima pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional tocará los 18°C en las próximas horas. La probabilidad de precipitaciones quedó completamente descartada para lo que resta de la jornada, lo que garantizará una vuelta a casa totalmente seca en toda la región metropolitana.

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Para el cierre del día, el termómetro sufrirá un descenso notable debido a la rotación del viento hacia el sur. La noche registrará una marca térmica cercana a los 11°C, consolidando un ambiente bastante más frío y ventoso. Se recomienda salir con abrigo reforzado si planeás actividades nocturnas, ya que la sensación térmica bajará rápidamente por la intensidad de las ráfagas.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El SMN emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) por tormentas aisladas para el extremo noreste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos, fenómenos que cesaron rápidamente hacia el mediodía. En el resto del territorio bonaerense, las condiciones meteorológicas mejoraron de forma notable, acompañadas por un frente de alta presión que estabilizó la atmósfera tras el ingreso del aire frío.

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En el interior del país, el panorama se presenta dispar. Las provincias del NEA mantuvieron un clima cálido e inestable, con alertas amarillas por tormentas fuertes en Misiones y Corrientes. Por otro lado, la zona cordillerana de Mendoza y San Juan registró nevadas intensas y vientos intensos del oeste, lo que obligó a las autoridades locales a mantener el cierre preventivo de los pasos fronterizos.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El sábado comenzará con un ambiente marcadamente invernal debido al aire frío que se asentará esta noche. Se prevé una mínima de 8°C en las áreas urbanas y de apenas 5°C en el Conurbano bonaerense, con heladas aisladas. El cielo lucirá despejado desde temprano y el sol dominará toda la jornada, impulsando una tarde fresca con una máxima de 15°C.