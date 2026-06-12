A lo largo de este viernes 12 de junio, el sudoeste bonaerense experimentará una jornada de marcada inestabilidad térmica, dominada por la presencia de nubosidad variable y un persistente flujo de aire desde el sector norte. Las ráfagas cobrarán fuerza hacia el mediodía, generando un ambiente templado pero ventoso en todo el tejido urbano, con un cambio radical que se consolidará hacia el final del día por la rotación de los vientos.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

De acuerdo con las estimaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura se ubicará en unos 9 grados durante las primeras horas, con una humedad elevada que rozará el 91%. El viento soplará inicialmente desde el noroeste a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, manteniendo el cielo con una cobertura nubosa mayoritaria que cubrirá el sol bahiense de manera intermitente.

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Para la tarde, el termómetro ascenderá notablemente y tocará una máxima de 17 grados en el centro de la ciudad y las delegaciones de General Cerri e Ingeniero White. La intensidad del viento del noroeste se incrementará notablemente, con registros previstos de entre 25 y 49 kilómetros por hora, lo que generará condiciones más agitadas en el sector del puerto y el área costera de la ría.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En las localidades vecinas de Punta Alta y Médanos, el escenario climático presentará características similares, con registros térmicos que promediarán los 16 grados de máxima bajo un cielo mayormente cubierto. Los productores rurales de la región, según las proyecciones de la red climática de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, esperan este flujo del cuadrante norte que elevará temporalmente las marcas térmicas por encima de la media invernal.

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Por su parte, en el balneario de Monte Hermoso las ráfagas costeras se harán sentir con mayor fuerza, superando los 45 kilómetros por hora a partir del mediodía. No habrá alertas vigentes por tormentas severas para hoy en el sudoeste bonaerense, aunque la nubosidad irá en aumento y preparará el terreno para un marcado descenso de la temperatura que ingresará en la región durante las próximas horas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los modelos de previsión anticipan un cambio drástico de las condiciones generales para el fin de semana, ya que durante el sábado 13 el viento rotará definitivamente hacia el sector sur. Este ingreso de aire de origen polar provocará un desplome térmico contundente, con una temperatura mínima que tocará el grado cero el domingo 14 y máximas que apenas alcanzarán los 10 grados, consolidando un panorama plenamente invernal en toda la provincia.