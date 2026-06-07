Las condiciones de inestabilidad climática se han profundizado en gran parte del territorio argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su Sistema de Alerta Temprana y emitió una alerta amarilla por tormentas para la jornada de hoy, domingo 7 de junio. La advertencia abarca una extensa franja que cruza el mapa del país desde la región central hasta el noreste, afectando parcial o totalmente a ocho provincias que deberán extremar los cuidados ante la probabilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño.

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Las provincias afectadas por el avance de la tormenta

De acuerdo con el mapa oficial provisto por el organismo, el área pintada de amarillo delimita los sectores donde el frente de tormentas impactará con mayor fuerza durante el día de hoy. Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se encuentran bajo alerta amarilla de manera casi total en sus territorios, siendo el área del Litoral la que podría registrar la mayor actividad eléctrica. Por su parte, en Chaco y Formosa el aviso preventivo afecta principalmente a las franjas centro y este de ambas jurisdicciones del norte.

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Hacia el interior del país, la advertencia se concentra con fuerza sobre los sectores del centro, este y sur santiagueño, mientras que en Córdoba el norte, este y parte del centro de la provincia mediterránea se verán alcanzados por el núcleo de inestabilidad. Finalmente, el mapa de la copa muestra que la alerta amarilla cubre el sector norte del territorio de San Luis, limitando de forma directa con la zona afectada de Córdoba.

Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se encuentran bajo alerta amarilla de manera casi total en sus territorios, siendo el área del Litoral la que podría registrar la mayor actividad eléctrica.

Qué fenómenos se esperan y cuáles son las recomendaciones

Según los parámetros técnicos del SMN para el nivel de alerta amarillo, las localidades afectadas pueden registrar lluvias intensas en períodos cortos de tiempo, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían comprometer la estabilidad de estructuras ligeras.

Ante este panorama de riesgo moderado, las autoridades de defensa civil recomiendan asegurar todos los elementos sueltos en patios y balconies que puedan ser arrastrados por el viento, evitar circular por calles anegadas y no buscar refugio debajo de árboles o postes de luz. Asimismo, se aconseja a los ciudadanos desenchufar aparatos eléctricos para evitar daños ante posibles descargas y mantenerse informados a través de los reportes climáticos de escala diaria de las autoridades locales.

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El significado de cada color en las alertas meteorológicas

El esquema de vigilancia que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional se basa en una escala cromática de cuatro niveles, diseñada para que los ciudadanos e instituciones identifiquen rápidamente la gravedad de la situación y el grado de preparación requerido.

El color verde representa total tranquilidad, utilizándose cuando no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos para la población ni afecten el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Por su parte, el nivel amarillo advierte sobre la posible ocurrencia de eventos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las rutinas diarias, funcionando como un llamado a que la sociedad se mantenga atenta, prevenida e informada sobre la evolución del tiempo.

En una escala de mayor riesgo, el color naranja se activa ante la previsión de fenómenos meteorológicos que pueden llegar a ser peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes materiales y el medio ambiente, indicando que la población debe estar preparada para aplicar medidas inmediatas de resguardo.

Finalmente, el color rojo es el nivel de máxima gravedad y se reserva exclusivamente para situaciones de emergencia civil, señalando que se pronostican fenómenos excepcionales con un gran potencial de provocar desastres e impactos severos a gran escala, lo que obliga a la comunidad a seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades oficiales.

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