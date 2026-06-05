Crimen de Benjamín Scerra: cuatro detenidos de una misma familia y un giro en la investigación

El crimen de Benjamín Scerra, el joven de 19 años que fue asesinado luego de salir de su casa y cuyo cuerpo fue encontrado en una zona de monte en Capitán Bermúdez, Santa Fe, sumó varios avances y dio un giro en la investigación en los últimos días. Este viernes 5, la Justicia santafesina dictó la prisión preventiva para Alexis "El Corto" Hereñú (30) y su hermana, Fabiana (25), y ya son cuatro sospechosos de la misma familia arrestados en el marco de la causa.

"El Corto", señalado como el supuesto autor material de las 20 puñaladas que le costaron la vida a Benjamín, fue detenido el fin de semana pasado en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos después de que una mujer lo denunciara por violencia de género. Este jueves lo trasladaron a la ciudad de San Lorenzo, donde el juez de Primera Instancia Carlos Gazza definió su arresto preventivo en la audiencia encabezada por el fiscal del caso, Aquiles Balbis.

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El funcionario judicial les atribuyó a Hereñú y su hermana, que fue capturada este lunes por la Policía santafesina, la coautoría de los delitos de "homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas y homicidio criminis causa -es decir, matar para ocultar otro delito-, en concurso real con robo calificado por el uso de arma blanca".

Sus detenciones se sumaron a las de Darío Hereñú (34) -hermano de Alexis y Fabiana- y Luciano "Tuta" Hereñú (23) -sobrino de los otros tres-, que se creen que habrían tenido diferentes grados de participación en el asesinato. El primero de ellos está acusado de haber golpeado a la víctima junto a Alexis en medio de una reunión en una vivienda en el monte del barrio El Espinillo; mientras que el segundo habría colaborado a encubrir el crimen.

Alexis Hereñú, principal acusado por el crimen de Benjamín Scerra.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el 9 de mayo Benjamín salió con un amigo de su casa, ubicada en la ciudad Granadero Baigorria, y luego se encontró con "El Corto" y su pareja, a quienes conocía previamente, y lo invitaron a compartir una "ranchada" (reunión informal). Primero fueron al domicilio familiar de los Hereñú y después se desplazaron a la casa del principal acusado.

En ese lugar, donde charlaron y compartieron el rato con sus hermanos mientras tomaban alcohol, se desató una discusión en la que el adolescente fue atacado y le robaron algunas de sus pertenencias.

En la pelea, que se trasladó hacia el exterior de la precaria vivienda, intervinieron los vecinos y luego Benjamín escapó corriendo descalzo pero fue alcanzado por parte de los acusados, que lo agredieron y lo asesinaron con un arma blanca.

La detención de Fabiana Hereñú.

Tras el homicidio, según señala el expediente, conservaron el cuerpo en un espacio refrigerado (probablemente un freezer) y luego lo arrojaron en otra parte de Monte Celulosa, para complejizar la investigación de las circunstancias en las que se habría producido el hecho. El cadáver fue cubierto con ramas y un chapón, y las autoridades lo encontraron el 16 de mayo, una semana después.

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Inicialmente, trascendió que tras una discusión en el primer domicilio, terminaron yendo a la otra casa, donde empezaron a beber alcohol y jugar pulseadas. En ese marco, Darío le habría dicho a Benjamín que "lo tenía cansado” y lo golpeó y empujó fuera del rancho. Junto con Alexis, lo atacaron de nuevo y lo hicieron chocar contra otra de las viviendas situadas en el monte.

Al oír lo que estaba pasando los vecinos salieron a calmar la situación, pero "El Corto" volvió a su casa con una cuchilla y expresó; “¿Quién es el que tiene una faca?". Acto seguido, tiraron al joven al suelo, lo patearon y le robaron sus zapatillas y su celular. Benjamín pudo salir corriendo, pero los hermanos lo alcanzaron y el imputado principal lo apuñaló con el arma blanca.

Benjamín Scerra tenía 19 años.

Según la autopsia, Hereñú le dio 20 puntazos a Scerra, 7 de ellos en el cuello, lo que provocó que muriera desangrado. Sobre la data de la muerte, el estudio concluyó que pudo haber sido preservado en un lugar refrigerado en relación al poco estado de putrefacción que presentaba el cadáver en el momento del hallazgo.

Sin embargo, en las últimas horas, el fiscal Balbis aportó nuevos datos de la declaración de una testigo que modificaron la información sobre el posible móvil del crimen. "En el marco de esa reunión familiar con Benjamín, cada uno empezó a dar cuenta de una serie de hechos en los que supuestamente habían participado", comenzó explicando.

"Relatan uno de estos hechos, en el que Benjamín había hecho unas manifestaciones de tener conocimiento o participar de manera tangencial (indirecta) en la que había muerto una persona. Al referenciarlo, la familia toma conocimiento que sería uno de sus hermanos, fallecido en 2024. El hijo de esa persona se encontraba en el lugar, y luego se habría dado esta planificación para abordarlo en el monte y darle muerte", completó el representante del Ministerio Público Fiscal en diálogo con la prensa local.

La causa para determinar cómo sucedió el asesinato de Scerra continúa avanzando con los imputados detenidos y se esperan nuevas medidas probatorias para conocer el grado de participación de cada uno.

FP cp