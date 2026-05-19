El ambiente otoñal consolidará su presencia en la costa bonaerense con una jornada que exigirá abrigo y precaución. Quienes planifiquen actividades al aire libre registrarán una progresiva desmejora hacia la tarde debido al incremento de la nubosidad y la intensidad de los vientos, lo que condicionará el ritmo habitual de Mar del Plata.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana comenzará fría, con una temperatura que rondará los 8°C de base, pero el termómetro ascenderá gradualmente hasta registrar una máxima estimada en 15°C durante las primeras horas de la tarde. En la zona del Puerto y todo el sector costero se sentirá con fuerza la influencia marina, potenciada por vientos provenientes del sector oeste que luego rotarán al sudoeste, con velocidades sostenidas de entre 21 y 42 kilómetros por hora.

Clima martes 19 de mayo

Este panorama de nubes y claros se replicará en las zonas suburbanas como Batán y el cordón hortícola. Asimismo, en el área de Sierra de los Padres la sensación térmica se mantendrá notablemente más baja que en el casco urbano, por lo que el abrigo grueso resultará indispensable para los residentes que se movilicen temprano por los sectores más elevados.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas de nivel amarillo para el partido de General Pueyrredon, aunque los partes oficiales recomiendan mantener el monitoreo ante las ráfagas costeras. En localidades vecinas como Miramar y el partido de Mar Chiquita las condiciones generales mantendrán la misma tendencia, con un mar que presentará marejada moderada y cielos cubiertos hacia el cierre del día.

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Por su parte, los municipios de Villa Gesell y Pinamar experimentarán un panorama similar, con vientos que soplarán con persistencia desde el cuadrante sur y sudoeste. Defensa Civil recuerda la importancia de asegurar elementos que puedan volarse en balcones y obras en construcción, dado que la intensidad del viento se sostendrá de manera uniforme en toda la región marítima.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para los próximos días?

Las proyecciones oficiales anticipan un marcado descenso térmico de cara a los próximos días, con un miércoles inestable donde aparecerán lluvias aisladas y máximas que no superarán los 11°C. Para el fin de semana, el cielo lucirá mayormente despejado pero con mañanas heladas de apenas 5°C, un escenario ideal para el turismo que buscará disfrutar de la gastronomía local y los paseos abrigados.