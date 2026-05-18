El inicio de la semana laboral traerá excelentes condiciones meteorológicas para los habitantes de la Costa Atlántica. El cielo lucirá completamente despejado y radiante en Mar del Plata, lo que facilitará el desarrollo de actividades al aire libre durante las horas de la tarde. No obstante, el ambiente invernal se sentirá con fuerza en las primeras horas, por lo que el abrigo resultará indispensable.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

Los termómetros registrarán marcas muy bajas durante la madrugada, pero la presencia del sol impulsará el ascenso térmico de manera paulatina. En la zona portuaria, la influencia del mar generará una sensación térmica fresca. Los vientos soplarán de forma constante desde el sector oeste a velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora, lo que mantendrá las aguas estables y los muelles transitables sin inconvenientes.

Clima lunes 18 de mayo

Hacia el interior del partido de General Pueyrredon, las localidades de Batán y Sierra de los Padres experimentarán heladas matinales debido a la escasa cobertura nubosa. Con el correr de las horas, el panorama se estabilizará y ofrecerá una tarde muy agradable en todo el territorio serrano. Los índices de radiación ultravioleta permanecerán bajos y la humedad promedio rondará el 55% en toda la región bonaerense.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo con los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el área de Defensa Civil de General Pueyrredon, no regirán alertas meteorológicas ni advertencias por fenómenos de riesgo. La estabilidad atmosférica se extenderá hacia los municipios vecinos, garantizando un lunes de idénticas características y gran calma generalizada en las principales rutas y zonas urbanas costeras.

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En destinos cercanos como Miramar, Villa Gesell y Mar Chiquita, el panorama meteorológico copiará la tendencia principal, con cielos celestes y vientos calmos. La ausencia de precipitaciones y ráfagas intensas asegurará una navegación tranquila para la flota pesquera artesanal y una jornada ideal para las caminatas costeras en estas playas vecinas, siempre que se considere el marcado descenso térmico nocturno.

Pronóstico extendido

Las proyecciones anticipan que el ambiente seco y otoñal continuará firme a lo largo de toda la semana. Sin embargo, para el próximo sábado y domingo se registrará una rotación de los vientos hacia el sector este, lo que aportará un incremento notable de la humedad y mayor nubosidad. Las marcas térmicas oscilarán entre los 11°C y los 13°C, y se presentará una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia el cierre del descanso dominical.