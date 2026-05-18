El ambiente invernal dominará la jornada de este lunes en Rosario y todo el Gran Rosario, obligando a los ciudadanos a salir con abrigo pesado. El cielo lucirá mayormente cubierto durante gran parte del día, condicionando las actividades al aire libre y marcando el ritmo de un inicio de semana laboral caracterizado por el frío riguroso y la humedad persistente.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con temperaturas sumamente bajas en toda el área metropolitana, registrándose marcas térmicas que rozarán el punto de congelación en las zonas suburbanas de Funes y Roldán. La humedad se mantendrá en niveles muy elevados, un factor clave que incrementará la sensación de frío, generando un panorama grisáceo sobre el Monumento a la Bandera y las principales avenidas.

Clima lunes 18 de mayo

En la zona de islas y sobre la costa del Río Paraná, el viento sur soplará de forma leve a moderada, incrementando el enfriamiento de la masa de aire. No se prevén probabilidades de lluvias significativas para hoy en el Cordón Industrial, aunque la cobertura nubosa persistirá de manera compacta, impidiendo que el sol caliente la superficie durante la tarde.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitirá avisos de prevención por optimización de visibilidad en las rutas del sur santafesino debido a la formación de densos bancos de niebla. Localidades como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución registrarán condiciones de circulación complicadas en las primeras horas de la mañana, requiriendo extrema precaución en la autopista Rosario-Buenos Aires.

Así es el primer parque solar del mundo que extrae hidrógeno del aire

Las estaciones locales reportarán un enfriamiento generalizado con heladas parciales en las áreas rurales que circundan a estas ciudades del sur provincial. Aunque no rigen alertas por tormentas severas, el organismo oficial mantendrá el monitoreo constante ante el ingreso de este pulso de aire polar que afectará de manera directa a toda la región pampeana.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los días siguientes mantendrán la misma tónica invernal, consolidando el ambiente frío con mínimas de un solo dígito y máximas que no superarán los 14°C. El viento del río rotará temporalmente al sector este hacia el miércoles, aportando mayor nubosidad pero sin activar desmejoramientos de importancia, postergando cualquier probabilidad de alivio térmico para el próximo fin de semana.