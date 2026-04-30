El jueves marcará el cierre de mes con condiciones de estabilidad meteorológica en toda la región del Gran Rosario. El sol será el gran protagonista desde temprano, lo que facilitará el movimiento en la zona del Monumento a la Bandera y el centro. No habrá precipitaciones, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen con total normalidad bajo un marco otoñal ideal.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará fresca, con el termómetro marcando los 9°C en las áreas más despejadas de Funes y Roldán. Sin embargo, el ascenso térmico será constante y llegaremos a unos 23°C durante la tarde. La humedad, un factor siempre presente en nuestra ciudad, se mantendrá en niveles moderados, rondando el 60%, lo que evitará esa sensación de pesadez tan característica.

Clima jueves 30 de abril

En la costa del Paraná y la zona de islas, la brisa del sector noreste aportará una cuota de frescura agradable. En el Cordón Industrial, desde Granadero Baigorria hasta San Lorenzo, el cielo lucirá apenas algunas nubes aisladas, garantizando una visibilidad óptima para el transporte de carga y la actividad portuaria durante todo el día de hoy.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

De acuerdo a los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no habrá alertas vigentes por tormentas ni vientos fuertes para el sur santafesino. En localidades como Villa Constitución y Casilda, el escenario será idéntico al de la cabecera departamental: estabilidad absoluta y vientos leves que no superarán los 15 km/h.

Avance contra el mercado ilegal: ANMAT vetó un bótox clandestino y un fármaco para diabetes y obesidad

La zona de San Lorenzo y alrededores tampoco registrará fenómenos adversos. La ausencia de bancos de niebla importantes en la autopista Rosario-Santa Fe y en la Ruta 11 permitirá un tránsito fluido. Los conductores encontrarán rutas secas y condiciones de manejo seguras, aunque siempre será recomendable circular con precaución ante el resplandor del sol matutino en el horizonte.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el inicio de mayo mantendrá esta línea de buen tiempo. El viento del sector norte continuará soplando suavemente, lo que empujará las máximas hacia los 24°C durante el viernes y el sábado. Recién para el final del fin de semana entrará una masa de aire más fresca desde el río, aunque por ahora las lluvias permanecerán bien lejos de nuestra región.