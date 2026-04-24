La ciudad y el Gran Rosario transitarán este viernes con condiciones meteorológicas muy favorables. El cielo se mantendrá mayormente soleado durante gran parte del día, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen con absoluta normalidad. Esta estabilidad brindará un respiro necesario para los habitantes, quienes disfrutarán de una jornada otoñal típica, sin sobresaltos térmicos ni complicaciones significativas en la movilidad urbana o en los accesos viales.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Actualmente, la temperatura se ubica en 14°C con una humedad que alcanza el 87%. El viento sopla desde el noreste a 5 mph. A medida que avance la jornada, la temperatura ascenderá hasta los 23°C, acompañando un ambiente agradable. La probabilidad de lluvias diurnas se mantendrá baja, apenas en un 10%, lo que garantiza una jornada mayormente seca y despejada.

Clima viernes 24 de abril

En las zonas de Funes y el Cordón Industrial, el tiempo seguirá la misma tendencia de estabilidad. La costa del Río Paraná presentará condiciones óptimas, con vientos leves que provendrán del noreste a una velocidad de 3 mph. La humedad se ubicará en un 69% durante el día, brindando un marco climático ideal para quienes transitan o trabajan en las proximidades del sector costero y portuario.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En localidades como Villa Constitución, Casilda y San Lorenzo, el escenario climático se mantendrá estable durante toda la jornada. Los informes meteorológicos actuales no indican alertas vigentes para el sur de la provincia de Santa Fe, permitiendo que las actividades productivas y el transporte en el área metropolitana se realicen sin restricciones. El cielo se conservará con nubosidad variable hacia la noche.

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Las condiciones meteorológicas en estas ciudades del sur provincial acompañarán el buen tiempo que dominará toda la región. Se espera que la jornada transcurra con tranquilidad, sin riesgos de fenómenos adversos. La ausencia de alertas meteorológicas refuerza la expectativa de un viernes sin interrupciones climáticas para los trabajadores y ciudadanos que se desplazan diariamente por estas importantes zonas industriales y urbanas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el cierre de la semana, las condiciones meteorológicas mostrarán una evolución hacia una mayor nubosidad durante la noche, con un incremento en la probabilidad de precipitaciones hacia ese periodo que llegará al 25%. El viento continuará soplando desde el noreste, manteniendo temperaturas que se sostendrán dentro de rangos otoñales agradables, sin cambios bruscos que alteren la estabilidad de los días venideros.