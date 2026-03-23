El lunes 23 de marzo comenzó con un ambiente fresco y condiciones mucho más estables en toda la región tras el paso del frente de tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la masa de aire frío ya se asentó sobre el Gran Rosario, lo que permitió una mejora definitiva en la visibilidad de las rutas, aunque el viento del sur todavía se hizo sentir con algunas ráfagas moderadas durante la madrugada.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En Rosario y las localidades de Funes y Roldán, la mañana arrancó con una temperatura de 13°C, una marca significativamente más baja que las registradas la semana pasada. La humedad, un factor que siempre define el aire rosarino, se ubicó en el 80% en las primeras horas, pero el SMN previó que descenderá hasta el 75% hacia el mediodía, lo que generará una jornada muy agradable y seca.

Clima lunes 23 de marzo

Para el Cordón Industrial, desde Granadero Baigorria hasta San Lorenzo, se esperó un cielo con nubes dispersas que se fue despejando con el correr de las horas. En la zona de la costa del Paraná y el Monumento a la Bandera, la brisa constante desde el cuadrante sur brindó un alivio térmico necesario, manteniendo la máxima en torno a los 23°C, lejos del calor agobiante de los días previos.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Hacia el sur, en ciudades como Villa Constitución y Casilda, el SMN dio por finalizadas las alertas amarillas por tormentas que rigieron durante el domingo. Los reportes de las estaciones locales indicaron que no hubo bancos de niebla importantes en la autopista a Buenos Aires, gracias a que el viento del sector sur, con velocidades de entre 20 y 30 km/h, mantuvo el aire en movimiento y la atmósfera limpia.

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Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana corta indicó que el aire fresco del sur continuará dominando la región. Para el martes 24 de marzo, se anticipó una mínima de apenas 10°C, consolidando el inicio del otoño con mañanas frías. Recién hacia el miércoles el viento del río rotará levemente al sector noreste, lo que producirá un ascenso paulatino de las marcas térmicas, pero sin riesgo de precipitaciones a la vista.