El pronóstico del índice de radiación ultravioleta para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense en este lunes 1 de diciembre indica un valor máximo de 8, catalogado como "alto". Este nivel implica un riesgo elevado de daño cutáneo, por lo que se requiere protección solar inmediata durante las horas pico.

Las regiones del país enfrentarán una gran dispersión de riesgo, con áreas costeras llegando a un índice de 11 ("extremo") según la previsión. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que los valores muy altos a extremos son habituales en el verano austral, exigiendo máximas precauciones en todo el territorio nacional.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estandarizada de la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) solar que alcanza la superficie terrestre. Este valor adimensional, reportado en una escala que va de 0 (nulo) a 11 o más (extremo), fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias para informar a la población sobre el riesgo de sobreexposición.

Rayos UV

Conocer el IUV es crucial, ya que se relaciona directamente con el tiempo que tarda la piel sin protección en sufrir daños. Los niveles se clasifican de bajo (1-2) a moderado (3-5), alto (6-7), muy alto (8-10) y extremo (11+). La OMS recomienda que se tomen medidas de protección personal cada vez que el índice alcance un valor de 3 o superior, pues el daño a la piel y los ojos puede ocurrir rápidamente.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

Aunque la radiación UV en pequeñas dosis es fundamental para la síntesis de vitamina D, esencial para la salud ósea, la exposición excesiva representa un grave riesgo para la salud. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la sobreexposición puede causar quemaduras solares agudas, fotoenvejecimiento prematuro de la piel y, a largo plazo, el desarrollo de cáncer de piel, incluido el melanoma.

El daño no se limita a la piel. Los rayos ultravioleta también afectan severamente a los ojos, aumentando el riesgo de padecer enfermedades oculares como cataratas, pterigión y fotoqueratitis que, si no se tratan, pueden llevar a la ceguera. Además, el IUV refleja la intensidad de los rayos UVA y UVB, los cuales penetran la atmósfera y son la principal causa de este tipo de perjuicios a nivel celular.

Ante un IUV en niveles de alto a extremo, la medida más importante es limitar drásticamente el tiempo de exposición, especialmente entre las 10 de la mañana y las 16, cuando la intensidad solar es máxima. La OPS insiste en buscar activamente la sombra y utilizar ropa protectora, como camisas de manga larga y pantalones, además de sombreros de ala ancha que cubran bien el rostro, las orejas y el cuello.

El uso de protectores solares de amplio espectro (que bloqueen UVA y UVB) con un Factor de Protección Solar (FPS) de 30 o superior es indispensable. Debe aplicarse generosamente 30 minutos antes de salir y reaplicarse cada dos horas, o inmediatamente después de sudar o nadar. Por último, es vital proteger los ojos con gafas de sol envolventes que garanticen el bloqueo del 99% al 100% de la radiación UV.