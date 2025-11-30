Un repartidor necesita más de 15 pedidos diarios para superar la línea de pobreza

La Fundación Encuentro presentó el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), un nuevo indicador diseñado para medir el poder adquisitivo de los repartidores de plataformas digitales en función de su unidad básica de trabajo: el viaje realizado. El resultado del primer informe es contundente. En septiembre de 2025, un repartidor necesitó completar 461 pedidos promedio para alcanzar la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes y evitar caer en la pobreza.

El estudio, al que accedió Noticias Argentinas, calcula que el valor promedio por pedido, sin propinas y tomando como referencia Rappi y PedidosYa, fue de $2.553,6. Con ese ingreso base, el APP permite traducir los costos de vida a la medida diaria de esfuerzo de quienes trabajan para estas plataformas.

El esfuerzo medido en pedidos

El indicador se acompaña de una serie de equivalencias que dimensionan cuánto trabajo representa sostener distintos gastos habituales:

- Sostener un hogar tipo (4 personas): 461 pedidos.

- Alquiler promedio en CABA: 271 pedidos.

- Crianza de un hijo: 190 pedidos.

- Salario Mínimo, Vital y Móvil: 126 pedidos.

- Canasta Alimentaria individual: 67 pedidos.

- Aportes de Monotributo Categoría A: 15 pedidos.

- Llenar un tanque de nafta: 2 pedidos.

Según el cálculo mensual, un trabajador debería realizar más de 15 pedidos por día, todos los días del mes, para superar el umbral de pobreza solo con los ingresos generados por la aplicación.

Falta de referencias salariales y condiciones inestables

El informe destaca que el APP es relevante porque el sector carece de parámetros salariales, convenios o referencias estandarizadas. La ausencia de un piso común dificulta medir la evolución del ingreso real y el impacto de la inflación en un sector compuesto mayormente por jóvenes y migrantes, quienes dependen de ingresos variables y sin garantías.

Además, la capacidad de generar pedidos está condicionada por factores externos como la demanda, el clima, las tarifas dinámicas y los ajustes de los algoritmos de las plataformas, lo que reduce el margen de previsión económica para los repartidores.

La Fundación Encuentro remarcó que este indicador busca aportar transparencia y ofrecer una medida comparable que permita dimensionar el verdadero esfuerzo detrás de uno de los trabajos más extendidos del mercado urbano actual.

