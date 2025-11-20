Del restaurante a tu mesa: el arte del delivery gourmet en Buenos Aires

La temporada de calor invita a comer liviano, sin resignar sabor ni calidad. En pleno Palermo, un clásico de la gastronomía porteña lleva su excelencia al formato delivery gourmet, con platos caseros, frescos y cuidadosamente elaborados que llegan a la mesa como recién salidos del restaurante. Lo de Jesús mantiene la esencia del restaurante, con ingredientes seleccionados y una preparación que conserva sabor, textura y temperatura gracias a un packaging diseñado para mantener la experiencia gourmet intacta.

Una nueva temporada con nuevos sabores

El menú se renueva con opciones frescas y livianas, ideales para los días de sol: ensalada César con lechuga crujiente, pollo y salsa cremosa; vitel toné con su clásica salsa casera; y wraps gourmet, prácticos y sabrosos para disfrutar donde quieras.

Los clásicos de siempre, ahora en casa

Para quienes buscan una comida más reconfortante, el delivery ofrece sus tradicionales platos calientes: pastel de papas, lasagna casera, milanesas de peceto o de merluza, y carnes al punto justo como el bife de chorizo. También se destacan las croquetas de provolone y los buñuelos de acelga, junto a postres que son un sello porteño: flan de dulce de leche y lemon pie.

También milanesas de peceto hasta lasañas caseras o cortes de carne al punto justo, la propuesta busca cubrir tanto quienes desean una comida informal como quienes buscan una experiencia más gourmet. Las ensaladas frescas del verano, las tablas para compartir, y los postres caseros completan una oferta versátil pensada para todos los momentos.

Palermo como epicentro de la calidad

Localizado en Palermo, el restaurante combina ambiente porteño y tradición gastronómica para luego trasladarlo al delivery. Así, no solo el sabor sino también la identidad del barrio se transmite en cada pedido: una apuesta a mantener el vínculo entre local y cliente, aún cuando el servicio es a domicilio.

Compromiso con la frescura y la rapidez

El proceso logístico está diseñado para que el pedido llegue en condiciones óptimas: los envases, la cadena de frío (cuando aplica), y los tiempos de entrega se coordinan para conservar calidad y sabor. Todo pensado para que la experiencia gourmet en Palermo siga siendo tal, aún fuera del salón; ya sea para una comida rápida de mediodía, una cena con amigos o un pedido especial para compartir en casa, el servicio de delivery premium en Palermo se adapta al momento. Y para quienes ya conocen el restaurante, es una forma de seguir disfrutando de su tradición gastronómica sin moverse de casa.

Actualmente cuentan con sucursales en Palermo, Belgrano, Caballito, Barrio Norte y Villa del Parque —y una próxima apertura en Colegiales—, esta propuesta sigue creciendo para acercar su cocina a más hogares de Buenos Aires.

El servicio está disponible todos los días de 11:00 a 23:00 hrs a través de la app Tucán y de las principales plataformas de delivery. Cada pedido refleja el mismo cuidado y dedicación que distingue a los grandes restaurantes de la ciudad.

Para más información, podés visitar sus redes sociales: @lodejesusdelivery