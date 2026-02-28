Argentina despide el mes de febrero con un marcado ascenso de las temperaturas en la región central y condiciones de inestabilidad climática. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas por tormentas de variada intensidad que afectarán diversos puntos del territorio bonaerense y provincias del interior, mientras que el área metropolitana experimentará una jornada calurosa con nubosidad variable y vientos leves.

El clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 28 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera una jornada con nubosidad en aumento y temperaturas en ascenso, alcanzando una máxima de 30 °C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones es baja, aunque el ambiente se mantendrá inestable. Los vientos soplarán del sector este y noreste, con ráfagas moderadas que podrían incrementar la sensación de humedad en toda la Capital Federal.

Para el suroeste de la Provincia de Buenos Aires, rige una alerta amarilla por tormentas que podrían ser localmente fuertes. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, ráfagas intensas de hasta 70 km/h y ocasional caída de granizo en localidades como Bahía Blanca y Coronel Pringles. Estas condiciones de inestabilidad persistirán hasta la mañana del sábado, con valores de precipitación acumulada que podrían superar los 15 milímetros en zonas puntuales.

Cómo estará el clima en el resto del país

El centro de Argentina permanece bajo vigilancia meteorológica debido a alertas amarillas en Mendoza, San Luis y La Pampa. En la región cuyana, se anticipa una jornada de nubosidad variable con máximas cercanas a los 29 °C y vientos del sector sur. El organismo oficial advierte sobre "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

En el norte argentino, las temperaturas continuarán elevadas, con máximas que podrían superar los 35° C en provincias como Santa Fe y Córdoba. El cielo se presentará mayormente nublado con condiciones inestables hacia la noche, favoreciendo el desarrollo de tormentas aisladas. Por su parte, la región patagónica experimentará vientos fuertes del oeste, especialmente en las zonas costeras y mesetas, manteniendo un clima fresco a templado con baja probabilidad de lluvias.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El inicio de marzo traerá una intensificación del calor en gran parte del país. Para el domingo 1 de marzo, en CABA y el AMBA se pronostica una temperatura máxima de 32 °C con cielo despejado a algo nublado. Se prevé que la estabilidad atmosférica domine el primer día del mes, permitiendo el desarrollo de actividades al aire libre antes de un nuevo aumento térmico previsto para el lunes.

Hacia el lunes 2 de marzo, el termómetro continuará subiendo, alcanzando los 35 °C en el área central, consolidando un inicio de clases caluroso. Sin embargo, el pronóstico extendido indica que para mediados de la próxima semana regresará la inestabilidad. Se esperan tormentas aisladas para el miércoles y jueves, lo que provocará un leve descenso de las temperaturas máximas, situándolas nuevamente en torno a los 28 °C en la región pampeana.