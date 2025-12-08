El pronóstico del índice de radiación ultravioleta en la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) se ubica en la categoría moderada (valor de 2 o 4), un riesgo de daño moderado por exposición al sol sin protección.

Según los datos disponibles y siguiendo las referencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otros pronosticadores, mientras la región del AMBA presenta un riesgo moderado, zonas del Litoral como Posadas anticipan un índice bajo (valor de 2), asociado a cielos nublados y precipitaciones pronosticadas.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estandarizada que describe el nivel de radiación ultravioleta solar que llega a la superficie de la Tierra. Este índice, cuyo valor se expresa en una escala de 0 (bajo) a 11 o más (extremo), fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP).

El valor del IUV indica el potencial de la radiación UV para causar daño. Cuanto más alto es el valor, mayor es el riesgo de lesión y menor el tiempo para que se produzca.

La OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señalan que el IUV es crucial para la salud pública porque permite a la población tomar decisiones informadas sobre la necesidad de protección solar.

A partir de un valor de 3 (moderado), se recomienda comenzar a aplicar medidas de protección, como buscar la sombra y usar ropa y protector solar. Conocer el pronóstico diario del IUV ayuda a prevenir los efectos nocivos de la sobreexposición, que incluyen desde quemaduras solares hasta daños a largo plazo en la piel y los ojos.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV) del sol, tanto UVA como UVB, representa un peligro significativo para la salud. La OMS advierte que la exposición crónica puede causar cambios degenerativos en las células, los tejidos fibrosos y los vasos sanguíneos, lo que a largo plazo puede derivar en cáncer de piel no melanoma.

Además, la exposición intensa e intermitente, especialmente las quemaduras solares graves durante la infancia y la adolescencia, está fuertemente relacionada con el desarrollo de melanoma, la forma más grave de cáncer de piel.

Más allá de la piel, la radiación UV también es un factor importante en las lesiones oculares. La OPS y la OMS estiman que un porcentaje considerable de los casos de cataratas a nivel mundial son atribuibles a la sobreexposición a la radiación UV, lo que puede provocar ceguera. Asimismo, esta radiación puede dañar el ADN de las células, causar envejecimiento prematuro de la piel y alterar el sistema inmunológico, disminuyendo la capacidad del cuerpo para defenderse contra enfermedades.

Ante estos riesgos, la OMS/OPS enfatiza la importancia de una protección personal adecuada. Las principales recomendaciones incluyen limitar el tiempo de exposición al sol durante las horas de máxima intensidad (generalmente entre las 10 y las 16) y preferir la sombra siempre que sea posible. Los niños y bebés requieren una protección especial, debiendo mantenerse siempre a la sombra.

Otras medidas esenciales para el cuidado personal incluyen el uso de prendas protectoras, como camisas de manga larga y pantalones, y un sombrero de ala ancha que cubra cara, cuello y orejas. Es fundamental utilizar gafas de sol envolventes que proporcionen una protección del 99% al 100% contra los rayos UVA y UVB. Finalmente, se debe aplicar un filtro solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) 30 o superior de forma generosa y reaplicarlo cada dos horas.