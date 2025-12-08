Este lunes 8 de diciembre Argentina experimentará un alivio en las temperaturas en la zona central, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, luego de jornadas muy calurosas. Se esperan cielos mayormente nublados y la posibilidad de lluvias aisladas, principalmente durante la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por temperaturas extremas, concentradas en el norte y algunas zonas de la Patagonia.

Este alivio térmico viene acompañado de inestabilidad, con una amplia disparidad en el panorama nacional. El extremo calor persiste en algunas regiones, como la Patagonia occidental y el norte del país. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de las fuentes oficiales ante cualquier cambio en las condiciones.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 8 de diciembre

En la Capital Federal (CABA) y el Conurbano bonaerense se prevé un lunes feriado con un descenso de la temperatura. La mínima se ubicaría en torno a los 17 °C y la máxima alcanzaría los 26 °C o 28 °C. El cielo estará de parcialmente nublado a mayormente nublado, con baja probabilidad de lluvias aisladas en la tarde-noche.

El índice UV se pronostica moderado en el AMBA y bajo en el Litoral

Clima lunes 8 de diciembre

Se anticipa que el viento sea moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h provenientes del sector este. Pese al alivio, se sugiere tomar precauciones ante la posibilidad de precipitaciones ligeras y ráfagas, especialmente en zonas costeras de la Provincia de Buenos Aires.

Cómo estará el clima en el resto del país

El centro-oeste de Argentina, que incluye provincias como Mendoza y San Luis, también tendrá inestabilidad con descenso de temperatura y probables lluvias o tormentas aisladas. En contraposición, las provincias del noreste, como Corrientes y Misiones, mantendrán temperaturas elevadas, con máximas que superarán los 35 °C y un alto índice UV.

El SMN emitió alertas por temperaturas extremas en 13 provincias, con especial foco en el centro-norte y el oeste patagónico, donde la máxima podría llegar a los 38°C. Estas condiciones de calor extremo exigen precauciones para evitar golpes de calor en las áreas afectadas.

También hay alertas amarillas y naranjas por tormentas en Santa Cruz, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el martes, la inestabilidad con probabilidad de lluvias y tormentas continuará en la Ciudad de Buenos Aires y el resto de la provincia, con mínimas alrededor de los 18 °C y máximas que no superarían los 25 °C. El miércoles, el cielo se presentará mayormente nublado y las temperaturas comenzarán a repuntar levemente.

Hacia el jueves y el viernes, el calor regresará con fuerza a la zona del AMBA y el centro del país, con máximas que ascenderán nuevamente por encima de los 30 °C volviendo a condiciones de calor. Las alertas por temperaturas extremas podrían reactivarse en el centro y norte del país.