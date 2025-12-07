En la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires (PBA) se espera un Índice UV máximo de 12, clasificado como Extremo. A este nivel extremo y sostenido, se requiere protección especial y evitar la exposición al sol cerca del mediodía para prevenir daños rápidos en piel y ojos, incluso en jornadas breves y despejadas.

Simultáneamente, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que gran parte del territorio argentino mantendrá un pronóstico de Índice UV en las categorías Muy Alto (8 a 10) o Extremo (11+) para este domingo.

Qué es el índice UV y por qué es importante para la salud

El Índice Ultravioleta (IUV) Solar Mundial es una medida estandarizada internacionalmente que indica la intensidad de la radiación ultravioleta (RUV) proveniente del sol que llega a la superficie terrestre. Se expresa en una escala numérica que generalmente va de 0 a 11+, donde cada aumento en el valor corresponde a un mayor riesgo de daño para la piel y los ojos, y un menor tiempo necesario para que este daño se produzca. El IUV fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).

Saber el IUV es crucial para la salud pública, ya que la radiación UV no puede verse ni sentirse, pero tiene efectos biológicos nocivos. La escala clasifica los niveles de riesgo: Bajo (0-2), Moderado (3-5), Alto (6-7), Muy Alto (8-10) y Extremo (11+). A partir del nivel Moderado (3 o superior), la OMS recomienda adoptar medidas de protección solar.

El peligro de los rayos ultravioletas del sol para la salud

La sobreexposición a la radiación ultravioleta es un factor de riesgo conocido para la salud. La radiación UV, tanto la natural del sol como la artificial (por ejemplo, en camas solares), está clasificada como carcinógena para los seres humanos por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), que forma parte de la OMS. Los efectos negativos se dividen en agudos, como las quemaduras solares (eritema), y crónicos, que se acumulan con el tiempo.

Algunos de los daños crónicos más graves son los distintos tipos de cáncer de piel, incluyendo el melanoma (el más peligroso), y los carcinomas de células basales y escamosas. Además, la radiación UV es una causa principal del fotoenvejecimiento (pérdida de elasticidad y arrugas prematuras), el daño ocular como las cataratas (responsables de hasta el 10% de los casos de ceguera a nivel mundial, según la OMS), y el debilitamiento del sistema inmunológico.

Para un cuidado personal efectivo y según las recomendaciones de la OMS/OPS, es fundamental limitar el tiempo de exposición al sol especialmente durante las horas pico de radiación, que suelen ser entre las 10:00 y las 16:00. Se debe buscar la sombra de manera prioritaria y utilizar ropa protectora que cubra la mayor superficie corporal posible.

Las medidas de protección deben complementarse con el uso de sombreros de ala ancha para proteger ojos, rostro y cuello, y gafas de sol con protección certificada de 99% a 100% contra los rayos UVA y UVB. Finalmente, es vital aplicar protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de 30 o superior, renovándolo cada dos horas.