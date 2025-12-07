Once personas asistidas por sobreventa y calor en un teatro de Floresta

Al menos once personas —en su mayoría menores de edad— fueron asistidas este domingo en el Teatro Gran Rivadavia, en el barrio porteño de Floresta, luego de una serie de incidentes vinculados a la presunta sobreventa de entradas para un evento privado y a las altas temperaturas registradas en la ciudad.

Según fuentes policiales, una gran cantidad de familias quedó imposibilitada de ingresar al teatro de la avenida Rivadavia al 8600, lo que generó enojo, gritos y llamados al 911 que alertaron sobre un posible exceso de capacidad y personas descompensadas. El SAME y efectivos policiales arribaron al lugar cerca de las 14.30.

Familias denuncian caos y falta de cuidados en el Teatro Gran Rivadavia

En redes sociales, denunciaron: "Gente desmayada, chicos lastimados y un calor insoportable porque ni siquiera prendieron el aire. Dejaron entrar a más personas de las permitidas y aun así pretendían que subiéramos igual a bailar. Una vergüenza absoluta. Torneo FED y el Teatro Gran Rivadavia: devuélvannos la plata y la ilusión. Aprendan a organizar antes de hacer torneos, hijos de mil p***".

En el establecimiento se desarrollaba un espectáculo en el que iban a presentarse menores de distintas escuelas de danza. La combinación entre la sobreocupación del salón y las altas temperaturas derivó en varios casos de golpes de calor, por lo que el evento fue suspendido de inmediato.

Cuatro ambulancias del SAME y una unidad privada asistieron a once personas en el sitio, aunque ninguna requirió traslado a un centro de salud.

Tras los incidentes, personal de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la clausura preventiva del teatro mientras se evalúan las condiciones de seguridad y la capacidad habilitada del lugar.

