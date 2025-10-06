El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la jornada de este lunes 6 de octubre llegará con condiciones de buen tiempo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores, incluyendo un cielo totalmente despejado.

Argentina ya conoce su rival para el Mundial Sub-20: Todos los cruces de octavos

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este lunes, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente despejado y con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 15 grados, pudiendo alcanzar los 16 grados al mediodía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 8 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 38. La humedad será del 78%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 17 grados de máxima.

Diez años después, Singapur sigue negándole el triunfo a Max Verstappen

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 11 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:23 y se esconderá a las 19:01.

Alerta amarilla por viento y tormentas en nueve provincias

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos en cinco provincias para este lunes 6 de octubre. El área afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h está ubicada en el norte de La Rioja, la totalidad de Catamarca, el noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y el noroeste de Jujuy.

Franco Colapinto hizo una carrera aceptable en Singapur, pero 'Alpine es Alpine'

Además la agencia climática estima alerta amarilla por lluvias de variada intensidad en la zona del NEA. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 horas, pudiendo ser superados de manera puntual en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

Tanto en Chaco como en Formosa rige una alerta amarilla tanto por vientos fuertes como por las intensas lluvias.

BGD/ML