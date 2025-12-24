El Servicio Meteorológico Nacional emitió un “alerta amarilla” por tormentas en el AMBA para Nochebuena

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un “alerta amarilla” por vientos y tormentas para horas de la tarde-noche de este miércoles 24 de diciembre en el AMBA, período en el que comenzará a desarrollarse la Nochebuena en todo el territorio nacional y se prevé una probabilidad de entre 40 y 70% de lluvias fuertes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. De acuerdo al ente estatal, se espera ocasional caída de granizo y abundante caída de agua.

Se esperan chaparrones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica y posible caída de granizo en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, según el SMN.

¿Cómo estará el clima durante Nochebuena y Navidad en todo el país?

De acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, por la tarde se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación del 40%. En tanto que, para la noche, el pronóstico indica tormentas, con una probabilidad que asciende al 70% en la Ciudad de Buenos Aires.

Pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, en lo que respecta al territorio del AMBA, el organismo nacional indicó que “se prevén chaparrones y tormentas” hacia la noche, durante el desarrollo de la Nochebuena.

Alerta naranja por tormentas para Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Santa Fe

La alerta naranja por tormentas rige en el sudoeste de Santiago del Estero, el noroeste de Córdoba, el noreste de La Rioja, este de Catamarca, Chaco, Corrientes y Santa Fe. Para dichas áreas del suelo nacional, el SMN advirtió que el fenómeno estará caracterizado por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora

Desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron además, una “alerta amarilla” que alcanzará al este de Jujuy y el este de Salta en el norte. Como así también se verán afectadas las provincias de San Juan, San Luis, La Pampa y Entre Ríos.

En las circunscripciones antes mencionadas, se esperan tormentas de variada intensidad, con frecuente actividad eléctrica y granizo ocasional.

PM