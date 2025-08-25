Este lunes comienza el "veranito" en el AMBA y CABA: cuál es la máxima para este 25 de agosto

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se espera un “veranito” en pleno invierno para este lunes 25 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que permitirá dejar de lado el abrigo pesado, aunque persistirá el viento.

El cielo se presentará despejado y el viento soplará del oeste, lo que dará una sensación térmica muy agradable. Se trata de un escenario poco común en pleno mes de agosto, caracterizado habitualmente por temperaturas bajas y jornadas inestables.

¿El fin de la humanidad se acerca?: científicos advierten que la extinción podría llegar en 25 años

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El pronóstico para el AMBA este lunes 25 de agosto

El pronóstico del tiempo indica que para la mañana de este lunes 25 de agosto en Buenos Aires y alrededores el cielo estará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 17 grados, pudiendo alcanzar los 19 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos entonces llegarán desde el norte a una velocidad de entre 4 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 44. La humedad será del 59%.

Percepción pública: 7 de cada 10 argentinos desconfían de los datos de inflación del INDEC

El informe de los meteorólogos estima que, para la tarde de este lunes, el cielo continuará completamente despejado. En horas de la siesta, la temperatura aumentará hasta los 21 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 13 grados, sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 7:21 y se esconderá a las 18:31.

Alerta amarilla por viento en Buenos Aires y Tierra del Fuego

Además, para este lunes 25 el SMN emitió un alerta amarilla para la costa bonaerense, que comienza en La Plata, Ensenada y Berisso, y se extiende por la costa: Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Lezama, Pila, Castelli, Dolores, Tordillo y General Lavalle deberán tomar recaudos por fuertes vientos.

Casi la totalidad de la provincia de Tierra del Fuego (excepto la costa de Río Grande) tiene la misma alerta. El resto de Argentina permanece en tranquilidad, según el SMN, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

BGD/ML