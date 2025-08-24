Alerta naranja y amarilla por viento y lluvia: a qué provincias afectará y qué pasará en AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y una alerta amarilla por viento y lluvia que afectarán este domingo 24 de agosto a varias provincias.

La zona de la costa atlántica de Buenos Aires, el sur de La Pampa, el este de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla por viento, con vientos del sector oeste que tendrán intensidad de entre 45 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que llegarán hasta los 100 kilómetros por hora.

El oeste de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda, un fenómeno que tendría velocidades estimadas de 40 a 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Por otra parte, el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén tienen alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones que pueden ser muy intensas. En zonas elevadas, podría nevar o producirse una combinación de lluvia y nieve.

En Chubut, el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén hay alerta naranja por vientos que tendrían velocidades de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 120 kilómetros por hora.

Pronóstico del SMN para este domingo 24 de agosto 2024

Temperaturas para este domingo 24 de agosto

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , la mínima será de 5°C y la máxima de 18°C. El cielo estará limpio por la mañana y al mediodía, y nublado por la tarde y la noche. Habrá vientos de hasta 31 kilómetros por hora, pero no hay anuncio de lluvias.

En el centro del país y la región pampeana , la temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 17°C, con vientos de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas de 50 kilómetros por hora a la tarde.

En la región de Cuyo habrá una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 18°C.

En el norte de Argentina la mínima será de 0°C y la máxima de 15°C. El cielo estará limpio durante buena parte del día.

En la Patagonia la temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 12°C. El cielo estará nublado por la mañana y parcialmente nublado el resto del día.



Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan ser arrebatados por el viento.

Mantenerse informado por las autoridades.

Armar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

