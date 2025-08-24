Alerta naranja y amarilla por viento y lluvia: a qué provincias afectará y qué pasará en AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y una alerta amarilla por viento y lluvia que afectarán este domingo 24 de agosto a varias provincias.
La zona de la costa atlántica de Buenos Aires, el sur de La Pampa, el este de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla por viento, con vientos del sector oeste que tendrán intensidad de entre 45 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que llegarán hasta los 100 kilómetros por hora.
El oeste de Jujuy se encuentra bajo alerta amarilla por viento Zonda, un fenómeno que tendría velocidades estimadas de 40 a 60 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían superar los 80 km/h.
Por otra parte, el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén tienen alerta amarilla por lluvias, con precipitaciones que pueden ser muy intensas. En zonas elevadas, podría nevar o producirse una combinación de lluvia y nieve.
En Chubut, el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén hay alerta naranja por vientos que tendrían velocidades de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 120 kilómetros por hora.
Temperaturas para este domingo 24 de agosto
- En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la mínima será de 5°C y la máxima de 18°C. El cielo estará limpio por la mañana y al mediodía, y nublado por la tarde y la noche. Habrá vientos de hasta 31 kilómetros por hora, pero no hay anuncio de lluvias.
- En el centro del país y la región pampeana, la temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 17°C, con vientos de hasta 31 kilómetros por hora y ráfagas de 50 kilómetros por hora a la tarde.
- En la región de Cuyo habrá una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 18°C.
- En el norte de Argentina la mínima será de 0°C y la máxima de 15°C. El cielo estará limpio durante buena parte del día.
- En la Patagonia la temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 12°C. El cielo estará nublado por la mañana y parcialmente nublado el resto del día.
Recomendaciones del SMN por viento fuerte
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan ser arrebatados por el viento.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- Armar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
