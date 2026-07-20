El inicio de la semana se presenta inestable y con un marcado descenso de la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para este lunes 20 de julio de 2026. El ingreso de aire húmedo desde el sector este-sudeste marcará el pulso de una jornada gris y con presencia de precipitaciones débiles.

La humedad relativa del aire se ubicará en niveles extremadamente altos, alcanzando un 94%, lo que potenciará la sensación de frío húmedo durante toda la jornada. Se recomienda precaución al transitar debido a la calzada resbaladiza y la reducción de visibilidad por neblinas en las áreas suburbanas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy lunes 20 de julio

Para esta jornada, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 9°C que se registrará durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima apenas alcanzará los 14°C en horas de la tarde en la Capital Federal.

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Clima lunes 20 de julio

Las probabilidades de lluvias ligeras y lloviznas se mantendrán entre un 25% y un 35% durante el día, descendiendo levemente hacia la noche al 20%. El viento soplará de manera constante desde el sudeste, con velocidades promedio de 24 km/h lo que mantendrá baja la sensación térmica.

En el Gran Buenos Aires, especialmente en el cordón sur y oeste del conurbano, las temperaturas mínimas podrían perforar la barrera de los 8°C en áreas rurales, con una mayor persistencia de bancos de niebla matinales.

Alertas y clima en el resto de Argentina

A nivel nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo vigilancia las condiciones de inestabilidad que afectan al centro del país, aunque no se registran alertas meteorológicas activas de gravedad para la provincia de Buenos Aires en este inicio de semana.

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La Patagonia argentina continúa bajo la influencia de una masa de aire polar que genera nevadas aisladas en las zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro, mientras que en la región del Norte argentino se prevé un desmejoramiento temporario con cielo mayormente cubierto.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

De cara al martes 21 de julio, se profundizará el enfriamiento en el AMBA con una temperatura máxima que descenderá hasta los 11°C y una mínima de 9°C. El cielo se presentará mayormente nublado y los vientos continuarán soplando desde el sudeste.

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Para el miércoles 22 de julio, las condiciones de inestabilidad retornarán hacia la noche con probabilidad de lluvias aisladas, manteniendo marcas térmicas frías que oscilarán entre una mínima de 9°C y una máxima de 11°C.

Hacia el final de la semana, el jueves 23 de julio, se espera una leve mejoría en las condiciones generales con cielo parcialmente nublado, viento rotando de manera temporaria al este y temperaturas que irán de los 9°C a los 13°C.