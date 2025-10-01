El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada de cielo parcialmente despejada y la presencia de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores para este miércoles 1 de octubre.

Independiente publicó un comunicado ante el polémico cambio de marca en su indumentaria

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante las primeras horas de este miércoles, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente despejado y con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 21 grados, pudiendo alcanzar los 22 grados al mediodía.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 4 y 12 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 24. La humedad será del 87%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará algo despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 23 grados de máxima.

Lionel Messi, totalmente frustrado: no pudo evitar la derrota del Inter Miami, que cayó 5-3 en un partidazo ante Chicago Fire

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 15 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:30 y se esconderá a las 18:57.

Alerta amarilla y naranja en la Patagonia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por vientos fuertes en dos provincias de la Patagonia y otra por alerta amarilla ante la posible presencia de tormentas en una provincia de la misma región para este miércoles 1 de octubre.

Lautaro Martínez convirtió en Champions League y rompió un récord histórico con el Inter

Las zonas afectadas por vientos fuertes son Río Negro y Chubut. El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste durante la tarde, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

La provincia afectada por la alerta amarilla ante tormentas es Santa Cruz. El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas.

BGD/DCQ