Cristina Kirchner defendió al campo y apuntó contra Espert, Milei, Macri, la Corte Suprema y el periodismo

Cristina Kirchner envió un mensaje grabado al plenario de “Primero la Patria”, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde acusa a José Luis Espert de tener vínculos con el narcotráfico, ataca a la Corte Suprema de Justicia por “proteger a un narco”, cuestiona a Javier Milei por su acuerdo con Donald Trump, pone en duda al periodismo y defiende al campo en medio de la discusión por la baja de las retenciones cero.

José Luis Espert

La expresidenta comenzó diciendo que Espert, a quien llamó “el Profe”, presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, tuvo financiamiento para su campaña de 2019 del narcotraficante Fred Machado, actualmente arrestado en Río Negro. A continuación, denunció que la extradición de este empresario fue “cajoneada” por la Corte Suprema durante más de tres años, y agregó que “la misma Corte que en 70 días rechazó mis recursos, protege a un narcotraficante”.

Javier Milei negó los vínculos narco de José Luis Espert: "Chimentos de peluquería"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La referente del PJ luego cuestionó al Poder Judicial y a los medios de comunicación por “naturalizar el endeudamiento brutal desde Macri hasta la fecha”, asegurando que, por primera vez en la historia, Argentina fue endeudada “directamente con el Tesoro de los Estados Unidos”, haciendo explícita referencia a los acuerdos logrados por el actual presidente días atrás.

En ese punto, Cristina fue muy frontal: “La imagen patética de Milei mostrando un tuit de Trump como si fuera un premio Nobel muestra el grado de sumisión al que hemos llegado. Lo único que avanza en Argentina es la recesión y el endeudamiento”. La expresidenta también habló de la eliminación temporal de las retenciones cero que generó las quejas del campo: “Defraudaron al Estado en 1.500 millones de dólares y engañaron a los productores”.

Retenciones cero: Sigue el cruce entre los ruralistas y el gobierno

Cristina cerró su mensaje pidiéndole a sus militantes que fortalezcan la organización “con cabeza, corazón y coraje. No va a ser fácil, pero nunca lo fue. Como decía Jauretche, el problema no es cambiar de collar sino dejar de ser perro”.

Cristina Kirchner

El cuestionamiento anterior de Cristina Kirchner a Javier Milei

El pasado miércoles 24 de septiembre, la expresidenta se burló de Milei por su acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos a través de su cuenta oficial de X: “¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar? Tu reunión de ayer con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre dijimos: que el principal problema de la economía argentina son los dólares”.

Y agregó: “Los dólares que te entran por la puerta de adelante… se te van por la puerta de atrás. ¿Qué parte no entendés? Preguntale a Sturzenegger y a Bullrich cómo le fue a De la Rúa y a la Argentina con el Megacanje y el Blindaje. La ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana”.

El swap de Estados Unidos rescataría a la Argentina de un default en 2026

Cristina afirmó: “El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones de argentinos: nueve de cada diez hogares están endeudados. Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje, es deuda para comer, para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler”.

Y cerró su mensaje diciendo: “¿Ahora nos anuncian por Twitter que nos vamos a endeudar directamente con el Tesoro de los EEUU por 20 mil millones de dólares más para “tu reelección” (Trump dixit)? Al final, no solucionaste nada y empeoraste todo”.

HM/DCQ