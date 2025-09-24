El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 24 de septiembre una jornada de cielo parcialmente soleado y la presencia de temperaturas templadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

El pronóstico del tiempo para el AMBA

El informe del tiempo indica que, durante el comienzo de este miércoles, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el cielo estará parcialmente soleado y con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 16 grados, pudiendo alcanzar los 17 grados al mediodía.

De acuerdo al SMN, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 13 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 37. La humedad será del 64%.

El informe de los meteorólogos estima que para la tarde el cielo continuará algo despejado. En horas de la siesta, la temperatura alcanzará los 18 grados de máxima.

Llegada la noche, el tiempo descenderá hasta los 12 grados, aún sin presencia de lluvias ni tormentas. El sol saldrá a las 6:40 y se esconderá a las 18:52.

Alerta amarilla por viento en la región centro del país

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en cinco provincias de la Argentina para este miércoles 24 de septiembre. La misma advierte sobre “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El área será afectada por vientos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden superar los 80 km/h, especialmente en zonas serranas en: el oeste y sudoeste de La Pampa, la totalidad de San Luis, sur y oeste de Córdoba, sureste de La Rioja y sureste de Catamarca.

