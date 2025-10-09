Para este jueves 9 de octubre, se pronostica una jornada con condiciones meteorológicas estables y un marcado ascenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el cielo se presentará mayormente despejado, permitiendo disfrutar de un día a pleno sol, ideal para actividades al aire libre. Hacia el fin de semana, se anticipa un cambio en las condiciones con la llegada de un frente que traerá inestabilidad y posibles precipitaciones.

El río Ganges se seca a un ritmo sin precedentes: amenaza inminente para millones en Asia del Sur

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en CABA y PBA este jueves 9 de octubre

En la Capital Federal y el Conurbano bonaerense se espera una jornada con cielo despejado a algo nublado. Las temperaturas irán en aumento, con una mínima que rondará los 13 °C y una máxima que alcanzará los 25 °C. No se prevén precipitaciones para esta zona. Los vientos soplarán leves a moderados desde el sector norte, lo que contribuirá al ascenso térmico a lo largo del día.

Para el resto de la provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares, con predominio de sol y temperaturas en gradual ascenso. En la costa atlántica, las máximas serán algo más frescas, mientras que en el interior provincial podrían superar los 25 °C. Se mantendrá el tiempo estable y sin pronóstico de lluvias, configurando un día típicamente primaveral en toda la región, según datos de diversos portales meteorológicos.

Las estrellas del tenis enfrentan las altas temperaturas asfixiante durante la gira asiática

Cómo estará el clima en el resto del país

El buen tiempo se extenderá a gran parte de la franja central y norte del país. En la región de Cuyo, se esperan máximas que podrían superar los 30 °C, con cielo despejado. Para la zona del Litoral y la Mesopotamia, se prevé nubosidad variable con temperaturas cálidas. En el Noroeste argentino (NOA), las condiciones también serán estables con una marcada amplitud térmica entre la mañana y la tarde.

Mapa temperaturas jueves 9 de octubre

En la Patagonia, el escenario será diferente. Se espera tiempo más frío, especialmente en la zona cordillerana, con posibilidad de algunas precipitaciones en forma de lluvias y nevadas aisladas. En el norte de la región patagónica, las temperaturas serán más templadas, pero con vientos que podrían presentarse con cierta intensidad. No se han emitido alertas meteorológicas significativas para la mayor parte del país para esta jornada.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

A partir del viernes, se espera que las temperaturas continúen en ascenso en la zona central, con máximas que podrían alcanzar los 27 °C en CABA. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar gradualmente. El gran cambio, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, llegará durante el fin de semana. Hacia la noche del sábado, un frente frío provocará la formación de lluvias y tormentas aisladas en Buenos Aires.

Leandro Paredes y Ángel Di María se despidieron de Miguel Ángel Russo: sus emotivas palabras

El domingo se perfila como el día más inestable, con pronóstico de lluvias y tormentas durante la madrugada y la mañana, acompañadas de un descenso de la temperatura. Estas condiciones podrían extenderse a otras provincias de la región pampeana como Córdoba y Santa Fe. De cara al inicio de la próxima semana, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con un ambiente más fresco y seco tras el paso del sistema frontal.

BGD/DCQ