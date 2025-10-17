El viernes 17 de octubre comenzará con inestabilidad y lluvias aisladas en la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, dando paso a una jornada mayormente nublada pero con ascenso de temperatura.

El resto del país presenta contrastes, con alertas por tormentas en el Norte y fuertes vientos en el Sur, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La NASA se prepara: el 3I/ATLAS no es el único visitante que llegará a la Tierra, según nuevas investigaciones

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 17 de octubre

La jornada en CABA y el Conurbano bonaerense iniciará con una probabilidad de lluvias débiles durante la mañana, con una mínima estimada en 17°C y una máxima que podría alcanzar los 23. El cielo pasará de nublado a mayormente nublado, con vientos moderados del sector sudeste.

Precipitaciones viernes 17 de octubre

En el resto de la Provincia de Buenos Aires se esperan condiciones similares, con inestabilidad matinal y temperaturas en un rango de 15°C a 24°C en promedio. No se prevén fenómenos extremos, aunque el ambiente se mantendrá fresco y ventoso por momentos, con una mejora hacia la tarde.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Norte argentino se encontrará bajo alerta amarilla por tormentas, especialmente en el Litoral (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa) y en provincias como Tucumán y Santiago del Estero. Las temperaturas serán elevadas, con máximas que podrían rondar los 30°C a 34°C en Salta y Formosa, con alta humedad.

Alerta amarilla y naranja en el norte

En la región de Cuyo, Mendoza tendrá una máxima de 28°Cy una mínima de 10, con cielo algo nublado y ascenso de la temperatura. La Patagonia, en tanto, mantendrá alertas amarillas por vientos fuertes, principalmente en Tierra del Fuego, con un ambiente frío y temperaturas máximas que no superarían los 18°C.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el fin de semana en CABA y Capital Federal, se espera una mejora notable. El sábado 18 tendrá cielo despejado o ligeramente nublado, con una mínima de 12°C y una máxima de 22, eliminándose la probabilidad de precipitaciones.

El domingo 19 continuará con buenas condiciones climáticas en la zona central del país, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 13°C de mínima y los 22°C de máxima. Las alertas por tormentas en el Norte y viento en el Sur podrían continuar, según la actualización diaria del SMN.