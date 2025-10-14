El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de martes 14 de octubre con buenas condiciones climáticas en el centro y norte del país. El área metropolitana bonaerense tendrá cielo parcialmente nublado y temperaturas templadas, sin previsiones de precipitaciones. La Patagonia, en cambio, continuará con inestabilidad y alertas por fuertes vientos.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 14 de octubre

En la Capital Federal (CABA) y el Conurbano bonaerense se espera una jornada de martes con cielo entre ligeramente y algo nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 24°C, con vientos leves del noreste. No hay previsión de lluvias ni tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Temperaturas en el país este martes 14 de octubre a las 15

En la Provincia de Buenos Aires, el panorama será similar, con temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, especialmente en la Costa Atlántica, donde las máximas rondarán los 17°C en ciudades como Mar del Plata y Pinamar, con cielo parcialmente nublado. Las mínimas serán frescas, especialmente en el interior.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino continuará con temperaturas elevadas. En el Noroeste, provincias como Salta y Tucumán esperan máximas de hasta 31°C, con cielo despejado o algo nublado y bajo riesgo de precipitaciones. El Noreste y Litoral, incluyendo Misiones y Corrientes, tendrá máximas cercanas a los 27°C, con posibles nubosidad variable, sin alertas de tormentas.

Alertas amarillas para este 14 de octubre

La región de Cuyo, con provincias como Mendoza, disfrutará de una jornada de sol con máximas de hasta 31°C y mínimas frescas de 11°C. En la Patagonia, en cambio, persistirán condiciones de inestabilidad, con probabilidad de viento fuerte.

El SMN emitió alerta amarilla por viento para el sudeste de Catamarca, el sur de La Rioja y el noroeste de San Luis. El viento zonda llegará al sur de Mendoza. También hay alerta por lluvia para el sur de la provincia de Neuquén y toda la zona cordillerana de Río Negro y Chubut. Por último, hay alerta amarilla por nevadas en el suroeste de Santa Cruz.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

La tendencia de buen tiempo en el centro del país se mantendrá el miércoles, con un leve ascenso de las temperaturas en CABA y Provincia de Buenos Aires, esperando máximas de hasta 25°C y mínimas de 18°C, con cielo mayormente despejado. La Patagonia continuará con tiempo inestable y alertas por viento.

Hacia el jueves, la Capital Federal podría alcanzar una máxima de 27°C. Sin embargo, el viernes se anticipa un nuevo descenso de temperatura y aumento de la nubosidad en la franja central del país, con probabilidad de precipitaciones en el AMBA, y máximas que rondarán los 21°C.

