Promociones y descuentos por el Día de la Madre 2025: qué ofrecen los principales bancos

El tercer domingo de octubre se celebra el Día de la Madres, y ya se ha instaurado como un clásico para homenajear a las madres. De igual modo, octubre se convierte en un mes ideal para aprovechar beneficios exclusivos que alivian el bolsillo y permiten planificar compras de bienes durables antes de fin de año.

Con el objetivo de impulsar el consumo y fidelizar clientes, los bancos públicos y privados activaron una batería de promociones para la fecha de celebración. Entre las más destacadas, se encuentran los descuentos de hasta el 30 % y los planes de hasta 6 y 12 y hasta 18 cuotas sin interés en comercios adheridos, además de reintegros en cuenta.

Las entidades de crédito buscan dinamizar las ventas en un contexto de consumo retraído, mientras los usuarios aprovechan los beneficios para aliviar el gasto en regalos.

Banco Macro

El 9 y 10 de octubre, en locales adheridos de los shoppings Abasto, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Alto Rosario, Distrito Arcos, Dot Baires, Mendoza Shopping, Soleil Premium Outlet y Terrazas De Mayo, los clientes de Banco Macro tendrán un 20% de ahorro, sin tope, pagando con Tarjetas de Débito o Crédito Macro, en forma exclusiva con MODO QR o MODO NFC.

Del mismo modo, el 16 y 17 de octubre, en comercios adheridos de los shoppings Palmas del Pilar DEL PILAR, Plaza Oeste, Portal Rosario y Unicenter, en forma exclusiva con QR MODO y MODO NFC, pagando con Tarjetas de Debito y Credito de Banco Macro, se accede a un ahorro de 20%, sin tope de devolución.

Adicionalmente, entre el 9 y el 19 de octubre, los clientes que paguen sus compras en comercios adheridos de shoppings seleccionados, con Tarjetas de Débito o Crédito Macro, en forma exclusiva con MODO QR y MODO NFC, tendrán un ahorro del 10%, con un tope de $10.000 por cliente.

Los shoppings participantes son los siguientes: Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Palermo, Caballito Shopping Center, Del Parque Outlet, Devoto Shopping, Distrito Arcos, Dot Baires Shopping, Galerias Pacifico, El Solar Shopping, Factory Parque Brown, Factory Quilmes, Factory San Martín.

Alto Comahue, Alto NOA, Alto Rosario, Bahía Blanca Plaza Shopping, Boulevard Shopping, Córdoba Shopping, Dinosaurio Mall Alto Verde, Dinosaurio Mall Ruta 20, Fisherton Plaza, La Barraca Mall, La Favorita, Las Toscas Shopping, Los Gallegos, Mendoza Shopping, Nine Shopping, Nordelta Centro Comercial, Nuevo Centro, Nuevo Quilmes Plaza, Palace Garden, Palermo Off, Palmares Mall, Palmas del Pilar, Pasaje Rodrigo, Paseo Aldrey, Paseo Champagnat, Paseo del Jockey, Paseo Libertad Lugones, Paseo Libertad Rivera, Paseo Libertad Sabattini, Paseo Libertad Salta, Paseo Libertad San Juan, Paseo Pilar, Paseo del Bosque, Patio Alvear, Patio Olmos, Plaza Liniers Shopping, Plaza Oeste, Portal Escobar, Portal Lomas, Portal Los Andes, Portal Palermo, Portal Patagonia, Portal Rosario, Portal Salta, Portal Trelew, Portal Tucumán, Recoleta Urban Mall, Remeros Plaza, Riberalta Shopping, San Justo Shopping, Shopping del Siglo, Shopping Paso del Paraná, Soleil Premium Outlet, Terrazas de Mayo, TOM y Unicenter.

Finalmente, entre el 6 y 12 de octubre habrá un Especial Día de la Madre On-Line, exclusivo con MODO pagando con Tarjetas de Débito o Crédito de Banco Macro.

Se podrá acceder a un ahorro del 20% con un tope de $20.000 por cliente, en tiendas adheridas: Sweet, Topper.com.ar , Showsport, Under Armour, Batistella, Swarovski, Liliana, La Martina, Yagmour, Selú, Sporting, Chensky y rossettideportes.

En Gastronomía, en tanto el 18 y 19 de octubre pagando con MODO QR, MODO NFC, Apple Pay o Google Pay, con Tarjetas de Crédito Visa Macro se accederá a un ahorro de 20%, con un tope de $20.000 por cliente.

Banco Ciudad

Desde día 13 hasta el 19 de octubre, hay 20% de descuento (tope en cada marca: $20.000) en Frávega, tanto en locales como en la tienda online, y en el portal online On City. El beneficio aplica pagando a través de QR, con tarjetas de débito y crédito, a través de Buepp, App Ciudad o Modo.

Adicionalmente, del 15 al 19 de octubre, en locales y tienda online de Samsung, se ofrece también un 20% de descuento (tope: $20.000) pagando a través de QR, con tarjetas de débito y crédito, a través de Buepp, App Ciudad o Modo.

Estas promociones especiales para festejar el Día de la Madre se suman al programa de beneficios de BUEPP, que brinda una serie de beneficios únicos que permiten a cada usuario ahorrar más de $200.000 por mes, en rubros de gastronomía, desayunos (30% de descuento los sábados y domingos de 7am a 12pm, con tope de reintegro $5.000 mensual), entretenimiento, ferias, tiendas saludables, transporte, impuestos y servicios.

Desde el banco recuerdan que ese ahorro se multiplica en los hogares donde cada integrante mayor de 13 años utiliza la aplicación, que es de acceso gratuito y no tiene costos asociados a su uso.

Banco Santander

Arranca las promociones con una semana de beneficios:

• Especial Perfumerías – 10 de octubre

Los clientes podrán acceder a 20% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas Visa Santander en las principales perfumerías del país:

Juleriaque, Parfumerie, Rouge, MAC y Beauty 24.

• Supermiércoles Especial – 15 de octubre

Llega con 25% de ahorro para cartera general, 30% para clientes Select y hasta 9 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en los comercios adheridos.

• Especial Plan Sueldo – 17 de octubre

Quienes acreditan su sueldo o jubilación en Santander podrán acceder a una fecha exclusiva, con 30% de ahorro, 9 cuotas sin interés y sin tope de reintegro.

• Especial Electro – del 16 al 19 de octubre

El Banco ofrece hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de los principales retailers del país, abonando con cualquiera de las tarjetas Santander.



• One Shot Women – 17 y 18 de octubre

Las clientas Women contarán con un beneficio exclusivo del 25% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, abonando con tarjetas Visa Santander adheridas a Women en Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons.

Banco Nacion

* Reintegros de hasta el 25% y planes de financiación en 18 cuotas sin interés.

Bajo el slogan “Este mes más que BNA+ … somos BNA Ma”, el Banco Nación lanza una amplia propuesta de beneficios especiales y promociones para el “Día de la Madre” que se extiende hasta el 19 de octubre, con las tarjetas de débito y crédito -Visa y Mastercard-, a través de “BNA+ MODO” en indumentaria, perfumerías, librerías y gastronomía.

Los beneficios estarán disponibles del 11 al 18 de octubre en comercios adheridos y en los principales shoppings del país. Las categorías son:

* Indumentaria: descuento de hasta un 20%, con un tope de reintegro de $ 30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés.

* Perfumería: descuento de hasta un 15%, con un tope de reintegro de $ 30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés.

* Librería: descuento de hasta un 15%, con un tope de reintegro de $ 10.000 por transacción, y hasta 3 cuotas sin interés.

Además, quienes perciban su sueldo en una cuenta del Banco accederán a un beneficio adicional del 5% sobre todos los descuentos mencionados, sin tope de reintegro, durante el período de vigencia.

Por otro lado, “Tienda BNA+”, el Marketplace de la entidad, ofrece entre el 6 y 10 de octubre, hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Adicionalmente, si percibís tu sueldo en la institución, tenes un 25% de descuento pagando con “BNA+ MODO”, con un tope de $25.000 por cliente, durante la promoción.

Especial “Día de la Madre”: con la tarjeta de débito Black o Platinum, hay un beneficio exclusivo para los días 18 y 19 de octubre en Gastronomía, con un descuento de hasta un 25% exclusivo MODO, con tope de reintegro de $50.000 por tarjeta.

Para conocer las condiciones particulares y el listado de los comercios adheridos, se puede visitar la página: (Beneficios BNA-SEMANANACION | Descuentos, cuotas y promociones)

BBVA

Marcas y shoppings adheridos con un 30% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés desde app BBVA con MODO con tarjetas de crédito BBVA

De jueves a sábado: Inicio: 09/10/2025 Finalización: 18/10/2025

Marcas: Akiabara; Desiderata; Grimoldi: Hush Puppies; Kosiuko; Mimo; Montagne; Paruolo (30%, 6 cuotas, sin tope de reintegro); Paula Cahen D'Anvers; Portsaid; Puma; Reebok; Sarkany (30%, 6 cuotas, sin tope de reintegro): Sofia; Swarovski; The North Face; Vans; Ver; Viamo; Xl Extra Large (30%, 3 cuotas, Tope $60.000) y Yagmour

También incluyen propuesta en marcas de indumentaria deportiva:

Adidas (30%, 6 cuotas, Tope $40.000); Dexter (30%, 3 cuotas, Tope $60.000); Moov (30%, 3 cuotas, Tope $60.000); Stock Center (30%, 3 cuotas, Tope $60.000); Dash; Grid; Open Sports (30%, 3 cuotas, Tope $60.000); Trip (30%, 3 cuotas, Tope $60.000); Sportline (30%, 3 cuotas, Tope $40.000); Seven Sports ; Chelsea

En cuanto a Shoppings están adheridos: Unicenter; Abasto; Galerías Pacifico; Alto Palermo; DOT; El Solar: Recoleta Mall; Tortugas Open Mall y Nordelta Centro Comercial

En Córdoba: Patio Olmos; Nuevocentro y Paseo del Jockey

En Rosario: Alto Rosario y Portal Rosario

En Mar del Plata: Paseo Aldrey y Los Gallegos

En Mendoza: Palmares y La Barraca Mall

Banco de la Provincia de Buenos Aires

Del 7 al 10 de octubre, la tienda de Banco Provincia ofrece hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Descuentos y cuotas en indumentaria, casas de deportes, farmacias y perfumerías

Los sábados 11 y 18 de octubre habrá 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Descuentos y cuotas sin interés en librerías

Los sábados 11 y 18 también habrá 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Promo en gastronomía con Cuenta DNI

El sábado 18 y el domingo 19 de octubre Cuenta DNI ofrece 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos. El beneficio tiene un tope de reintegro de 8.000 pesos por persona por vigencia.

Banco ICBC

Los clientes ICBC Mall pueden acceder a 12 cuotas sin interés en toda la tienda o a un 30% de ahorro abonando en una cuota a través de MODO, con un tope de reintegro de $50.000 en productos seleccionados.

Además, del 13 al 19 de octubre habrá un 50% de descuento, con un tope de reintegro de $50.000 por transacción, y hasta 12 cuotas sin interés en Gift Cards seleccionadas de moda.

Por último, los días 17 y 18 de octubre se realizará un especial en shoppings y marcas adheridas, con hasta 40% de reintegro, con un un tope de $50.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés.

Shoppings adheridos: Abasto Shopping, Alto Avellaneda, Alto Comahue, Alto NOA, Alto Palermo, Alto Rosario, Boulevard Shopping, Córdoba Shopping, Devoto Shopping, Distritos Arcos Premium outlet, DOT baires shopping, El Solar Shopping, Fisherton Plaza, La Barraca Mall, Los Gallegos Shopping, Mendoza Plaza Shopping, Nordelta Centro Comercial, Palmares Open Mall, Palmas del Pilar, Parque Brown Factory, Paseo Aldrey, Paseo Champagnat, Paseo del Shopping, Paseo Pilar, Patio Alvear Shopping, Patio Olmos Shopping, Plaza Oeste Shopping, Portal Los Andes, Portal Patagonia, Portal Rosario, Recoleta Urban Mall, Ribera Shopping, Shopping del Siglo, Soleil Premium Outlet, Terrazas de Mayo, Tortugas Open Mall, Unicenter.

Más información: https://www.beneficios.icbc.com.ar/