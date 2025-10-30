El jueves 30 de octubre se presentará con un ascenso leve de las temperaturas en la franja central de Argentina, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras jornadas frescas, se espera un cielo con nubosidad variable.

En el interior del país, el buen tiempo dominará en el Cuyo, mientras que la Patagonia mantendrá la inestabilidad con alertas por vientos fuertes. Se recomienda seguir los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este jueves 30 de octubre

La Capital Federal (CABA) y el Conurbano bonaerense tendrán una jornada con cielo que variará entre parcial y mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13 °C y una máxima que podría alcanzar los 19 °C.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jamaica fue declarada "zona catastrófica" y el impacto del huracán Melissa quedó registrado en video

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que marca una mejora tras las recientes lloviznas. El viento soplará moderado desde el sector noreste, con ráfagas que podrían rondar los 35 km/h en la mañana.

Cómo estará el clima en el resto del país

El Norte argentino (NEA y NOA) presentará un tiempo estable. En el Litoral, ciudades como Corrientes y Resistencia tendrán máximas de 22 °C. Por su parte, el Cuyo tendrá buen tiempo, con máximas que en Mendoza y San Luis rondarán los 20 °C a 22 °C y escasa nubosidad.

Temperatura jueves 30 de octubre

En la Patagonia, se mantiene la inestabilidad. Si bien en Neuquén la máxima podría llegar a 23 °C, se esperan ráfagas de viento intensas, con alerta amarilla por vientos fuertes en Santa Cruz y la zona costera de Chubut, según el SMN.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

El viernes 31 de octubre, el ascenso térmico continuará, especialmente en el centro. En CABA la máxima treparía a los 22 °C con cielo algo nublado, mientras que el sábado 1 de noviembre alcanzaría los 25 °C, sin riesgo de lluvias y con alto Índice UV.

Precipitaciones jueves 30 de octubre

Para el fin de semana, se esperan máximas de hasta 25 °C en la Capital Federal y sus alrededores, con nubosidad variable. Las condiciones de buen tiempo y temperaturas agradables se mantendrán hasta principios de la próxima semana, con mínimas que no bajarán de los 15 °C.