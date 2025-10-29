Aníbal Urius: “La opinión pública hoy le está marcando el rumbo al Presidente”

En conversación con Canal E, Aníbal Urius, consultor político, evaluó la segunda etapa de gestión del Gobierno Nacional y los movimientos que podrían darse en el Gabinete en los próximos días.

Una nueva etapa de gestión: del consenso al ajuste político

Urius destacó que el Gobierno parece retomar una lógica de diálogo y concertación luego del último proceso electoral. Según explicó, “cuando arrancó el gobierno, era un gobierno más de consenso, de diálogo, así logró la ley bases”, aunque esa dinámica se había perdido en meses anteriores.

El consultor remarcó que tras la derrota en la provincia de Buenos Aires en septiembre, el Presidente “habló de reformas, de cambio, de profundizar la idea del 2023 y de incorporar aliados que piensen similar, no igual, pero similar”.

Para Urius, esa intención de abrir el juego político “no quedó solo como un elogio de campaña, sino como algo a materializarse”. El experto consideró que el desafío es mantener ese rumbo incluso después de una victoria, e incorporar a otros sectores —como el bloque Provincias Unidas— en la dinámica que propone el Ejecutivo.

El impacto del voto y la necesidad de adaptarse

El analista aseguró que los resultados electorales recientes fueron una señal directa de la ciudadanía. “La gente te lo demuestra y te marca ese rumbo. Hoy la opinión pública le está marcando el rumbo”, afirmó. Según Urius, el Presidente parece haber comprendido ese mensaje tras la elección porteña y la posterior corrección de rumbo en Buenos Aires.

En ese sentido, explicó que “la sociedad quiere diálogo, consenso para pulir y sacar las mejores ideas y que lleguen a una manera práctica”, recordando que actitudes similares fueron valoradas en momentos clave de la política reciente.

Urius también señaló que “hoy tenés que ser muy obtuso si no ves la idea que te están proyectando los ciudadanos en cuanto a la Argentina que quieren”, en clara referencia a los dirigentes que insisten con lógicas de confrontación.

Los cambios en el Gabinete y los nuevos perfiles

Sobre las modificaciones en el Gabinete Nacional, Urius subrayó que estos ajustes son parte natural de cualquier gestión: “Todos los gobiernos a los dos años siempre hacen modificaciones y son necesarias, porque la realidad es tan cambiante y dinámica”.

El consultor comparó el proceso con la actualización de un sistema digital: “Necesitás estar actualizado, es como actualizar un software del teléfono", expresó. En esa línea, consideró que Guillermo Francos fue un buen perfil para la etapa del diálogo y los consensos, y que el Gobierno deberá buscar un reemplazo con características similares si desea sostener esa estrategia.

Finalmente, destacó que la clave está en elegir “los mejores roles para cada lugar”, incluso si no son figuras conocidas. “A veces hay que elegir por ahí no conocidos, pero sí que cumplen un rol específico”, concluyó.

